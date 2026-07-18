Richard Gere und Diana Silvers: Liebesszenen in "Asymmetry"

In New York dreht Richard Gere (76) derzeit das romantische Drama "Asymmetry" – und die Dreharbeiten sorgen für jede Menge aufsehenerregende Aufnahmen. Der 76-jährige Schauspieler und seine 28-jährige Kollegin Diana Silvers wurden dabei gefilmt, wie sie für ihre Rollen ganz nah beieinander waren. Paparazzi fotografierten die beiden, wie sie Händchen haltend durch die Straßen New Yorks schlenderten. Bei einer anderen Szene legte Richard seinen Arm um Dianas Taille und zog sie nah an sich heran, während sie ihren Arm um seine Schultern legte. Regie führt der Oscarpreisträger Edward Zwick (73), der auch als Produzent an dem Projekt beteiligt ist.

Das Liebesdrama basiert auf dem gleichnamigen, viel beachteten Roman von Lisa Halliday aus dem Jahr 2018. Der Film erzählt die Geschichte der jungen Lektorin Alice, gespielt von Diana, die den weltberühmten 70-jährigen Schriftsteller Ezra – verkörpert von Richard – eines Tages im Central Park trifft. Aus einem kurzen Blickkontakt entwickelt sich eine tiefe Verbindung, die das Leben beider auf den Kopf stellt. Die Romanze gerät jedoch in Gefahr, als ihre geheime Beziehung auffliegt. Buchautorin und Co-Drehbuchautorin Halliday erklärte gegenüber Deadline: "Es war mir eine Freude und ein Privileg, mit Ed und Marshall daran zu arbeiten, Alices und Ezras Geschichte für die Leinwand zu adaptieren. Ich bin ihnen für ihren Humor, ihre Kreativität, ihren Mut, ihr Mitgefühl und ihre Hingabe enorm dankbar."

Auch abseits der Kamera kennt Richard das Thema Altersunterschied in der Liebe aus eigener Erfahrung. Er ist seit 2018 mit der Spanierin Alejandra Silva (43) verheiratet, die 33 Jahre jünger ist als er. Die beiden lernten sich 2014 kennen und leben inzwischen gemeinsam in Spanien. Das Paar hat zwei gemeinsame Söhne namens Alexander und James. Aus seiner früheren Ehe mit Carey Lowell (65) hat der Schauspieler außerdem einen Sohn namens Homer.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Links: Richard Gere, Schauspieler, Rechts: Diana Silvers bei den Elle Women in Hollywood 2025 im Four Seasons Los Angeles in Beverly Hills

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Getty Images Alejandra Gere und Richard Gere bei der New-York-Premiere am 16. Oktober 2025

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alejandragere Schauspieler Richard Gere und seine Frau Alejandra Silva mit den Söhnen Alexander, James und Albert, Februar 2026

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