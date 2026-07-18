Schwanger und Abtreibung: Anne Wünsche dementiert Gerücht

In den sozialen Medien kursieren derzeit Gerüchte über Anne Wünsche (34) – und die Influencerin hat nun deutlich Stellung bezogen. Konkret wird behauptet, die 34-Jährige sei kürzlich schwanger gewesen und habe das Kind abgetrieben. Doch Anne wehrt sich klar gegen diese Vorwürfe. In einem Instagram-Video dementierte sie die Spekulationen mit den Worten: "Dass ich schwanger war und vor Kurzem erst abgetrieben habe? Ne." Zur Untermauerung zeigte sie sogar demonstrativ ihre Pillenpackung und erklärte: "Ne, ne, ne, ne. Und zwar, ich nehme meine Pille durch."

Gleichzeitig räumte Anne mit einem weiteren Gerücht auf, das ebenfalls die Runde macht. So soll sie während eines gemeinsamen Drehs mit dem Social-Media-Star KlarText Marc vergeben gewesen sein und ihn belogen haben, sie sei Single. Dazu erklärte sie: "Ich war zu diesem Zeitpunkt Single. Ja, ich habe ein, zwei Wochen vorher jemanden gedatet, hat aber nicht funktioniert." Den Dreh in ihrer Villa beschrieb sie als gegenseitige Zusammenarbeit ohne romantischen Hintergrund: "Er brauchte Hilfe bei seinen Sachen, ich brauchte Hilfe bei meinen Sachen. That's it. Da lief gar nichts." Eigentlich habe sie das Thema gar nicht öffentlich machen wollen.

Anne betonte außerdem, dass sie kein Geheimnis daraus machen würde, wenn sie wieder in einer Beziehung wäre. Ihre Community würde es erfahren, sobald sie vergeben sei. Die Influencerin ist Mutter von drei Kindern und teilt ihren Alltag regelmäßig mit ihren Followern in den sozialen Medien. Zuletzt sorgte sie jedoch mit einer umstrittenen Aktion für Schlagzeilen: Sie ließ XXL-Werbeflächen im Wohnort ihres Ex-Partners Henning Merten (36), dem Vater ihrer Tochter Juna, mit ihrem Gesicht und einem QR-Code zu ihrem OnlyFans-Account plakatieren. Daraufhin soll er nach eigener Aussage das Jugendamt eingeschaltet haben.

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Instagram / annewuensche.backup Anne Wünsche, OnlyFans-Star

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Instagram / klartext_marc KlarText Marc mit Anne Wünsche, Juli 2026

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Instagram / annewuensche.backup Anne Wünsche, April 2026