Pat McAfee packt über Taylor und Travis Kelces Hochzeit aus

Es war eine Nacht, die Pat McAfee (39) so schnell nicht vergessen wird. Der ESPN-Moderator und ehemalige NFL-Spieler war am 3. Juli bei der Hochzeit von Travis Kelce (36) und Taylor Swift (36) im Madison Square Garden in New York City dabei – und schwärmte jetzt in seiner Sendung "The Pat McAfee Show" in höchsten Tönen von dem Abend. "Das war der spektakulärste Abend, an dem ich je teilgenommen habe", erklärte er. "Die Football-Welt, die mit Hollywood und Nashville zusammenkommt... es war die großartigste Nacht aller Zeiten." Mit dabei waren unter anderem Bradley Cooper (51) mit Freundin Gigi Hadid (31), Brittany und Patrick Mahomes (30), Emma Stone (37), Brad Pitt (62) sowie zahlreiche weitere Stars.

Auch über die Stimmung des Bräutigams hatte Pat einiges zu berichten: "Travis Kelce ist sehr verliebt, er ist sehr glücklich", sagte er in der Sendung. Und fügte hinzu: "Meine Frau und ich hatten eine Menge Spaß. Sie haben ganz offensichtlich gezeigt, dass sie ineinander verliebt sind, das war sehr offensichtlich ... Diese Hochzeit war ein perfekter Abend." Für musikalische Highlights sorgten Paul McCartney (84) und Stevie Nicks (78) bei der Feier – und auch Taylor selbst soll laut Pat mit auf der Bühne gestanden haben. Die Trauung leitete Freund Adam Sandler (59). Bruder Austin Swift übernahm für Taylor die Rolle des Trauzeugen, während Jason Kelce (38) an der Seite seines Bruders Travis stand.

Taylor und Travis hatten ihre Beziehung im Oktober 2023 öffentlich gemacht, nachdem sie einige Monate zuvor miteinander in Verbindung gebracht worden waren. Ihre Verlobung gaben die beiden im vergangenen August gemeinsam auf Instagram bekannt – mit dem augenzwinkernden Kommentar: "Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten." Knapp elf Monate später folgte nun die Hochzeit. Seitdem sind die frisch Vermählten viel unterwegs: Neben einem Besuch in Montana bei Travis' Familie begleitete Taylor ihren Mann vor wenigen Tagen auch zur Hochzeit von dessen ehemaligem Teamkollegen JuJu Smith-Schuster in Südkalifornien.

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JC Olivera / Getty Images, IMAGO / ZUMA Press Collage: Pat McAfee, Taylor Swift und Travis Kelce

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Imago Taylor Swift und Travis Kelce bei den US Open 2024 im USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens

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Getty Images Adam Sandler 2026