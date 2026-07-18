Machine Gun Kellys Riesentattoo setzte ihm gesundheitlich zu

Rapper Machine Gun Kelly (36) hat sich in den vergangenen Monaten einer radikalen körperlichen Verwandlung unterzogen – und die hatte laut Ok! einen hohen Preis. Der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Colson Baker heißt, ließ sich ein riesiges Blackout-Tattoo im sogenannten "Dark Mode" stechen, das seine Arme, Brust und den Bauch bedeckt. Der Eingriff machte ihn dabei so krank, dass er mit ernsthaften gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, wie er jetzt in einem Coverinterview mit "Billboard Canada" verriet. Zusammen mit der Tattookünstlerin ROXX setzte der 36-Jährige das Projekt um – und das in einem extrem ambitionierten Tempo. Eigentlich war eine Laufzeit von zwei Jahren geplant, doch Machine Gun Kelly bestand darauf, alles in nur zwei Monaten durchzuziehen.

"Sie warnte mich, dass es nahezu unmöglich sein würde, allein schon was die Schmerztoleranz angeht", erinnerte er sich an die Worte der Künstlerin. "Ich sagte: 'Wir haben zwei Monate.'" Tägliche Sitzungen in ROXX' Studio in Los Angeles ohne die nötigen Heilpausen forderten ihren Tribut: "Nach der ersten Woche haben wir meine Lymphknoten rund um die Achseln und Schultern getroffen, und ich wurde richtig krank." Seine Haut verfärbte sich gelblich, und Teile seines Oberkörpers waren in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt. Dennoch ließ er sich nicht aufhalten. "Ich kam auf der anderen Seite extrem inspiriert heraus", so der Rapper. Der Gedanke dahinter: "Genauso wie ich meinen Sound neu erfinden wollte, wollte ich meinen Körper neu erfinden."

Neben dem großflächigen Blackout-Tattoo ließ Machine Gun Kelly zuletzt noch ein besonders persönliches Motiv stechen: Im März ließ er sich den Namen seiner Tochter Saga in Großbuchstaben auf den Handrücken seiner rechten Hand tätowieren. Der Berliner Tätowierer Zopfi, der das Motiv gestochen hat, teilte auf Instagram Bilder davon und schrieb begeistert: "Habe einige tolle Bilder von dem Saga-Tattoo, das ich auf der Bühne an @machinegunkelly gemacht habe." Saga entstammt der Beziehung des Rappers mit Megan Fox (40). Aus einer früheren Beziehung hat er außerdem eine Teenagertochter namens Casie.

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Instagram / machinegunkelly Machine Gun Kelly, Rapper

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Instagram / machinegunkelly MGK, März 2026

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Instagram / machinegunkelly Machine Gun Kelly mit seiner Tochter Saga