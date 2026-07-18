Taylor Swifts Hochzeitsabsage: Ryan Reynolds wirkt bedrückt

Bedrückt und wortkarg – so zeigte sich Ryan Reynolds (49) kürzlich bei einem unauffälligen Ausflug in New Canaan, einem kleinen Städtchen im US-Bundesstaat Connecticut. Der Schauspieler war in lässiger Freizeitkleidung unterwegs und trug dabei eine Sonnenbrille, während er sich im Freien mit einer anderen Person unterhielt. Der Grund für seine gedrückte Stimmung dürfte kein Geheimnis sein: Wenige Tage zuvor heirateten Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) in einer glamourösen Zeremonie vor rund 1.000 Gästen im New Yorker Madison Square Garden – ohne ihn und seine Frau Blake Lively (38) auf der Gästeliste. Zu den geladenen Stars gehörten unter anderem Selena Gomez (33), Gigi Hadid (31) und Jack Antonoff (42) sowie Hugh Grant (65) und Graham Norton (63). Zur selben Zeit wurden Ryan und Blake rund 500 Kilometer entfernt in Lake Placid im Bundesstaat New York gesichtet, wie TMZ berichtete.

Die Hochzeit fand am 3. Juli statt und wurde von Taylors langjährigem Publicist Tree Paine in einem E-Mail-Statement kommentiert. Sie enthüllte dabei auch, dass die Braut keine Brautjungfern hatte – stattdessen übernahm ihr Bruder Austin Swift die Rolle als "Man of Honor". Trauzeuge des Bräutigams war dessen Bruder Jason Kelce (38), der die Zeremonie außerdem mit seinen Töchtern als Blumenmädchen bereicherte. Die Trauung vollzog laut Paine kein Geistlicher, sondern Freund Adam Sandler (59). Gegenüber Daily Mail schilderte eine Quelle indes die Reaktion von Blake: "Diese Freundschaft war schon vor der Hochzeit vorbei, aber wenn es noch Hoffnung gab, ist sie jetzt weg. Die beiden werden niemals wieder Freundinnen sein." Blake habe sich die Einladung sehr gewünscht und sei nun "traurig und ein bisschen sauer – nein, sehr sauer."

Die verpasste Einladung kommt zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt für Blake und Ryan. Denn parallel dazu meldete sich Regisseur Justin Baldoni (42) nach fast zwei Jahren Schweigen zu Wort – mit einem emotionalen Instagram-Video, das er gemeinsam mit seiner Frau Emily aufnahm. Die beiden sind seit 2013 verheiratet. Im Video sprachen sie von "Schmerz" und "unwahren" Behauptungen im Zusammenhang mit dem inzwischen beigelegten Rechtsstreit mit Blake. "Die Wahrheit und die Fakten haben für sich selbst gesprochen", sagte Emily. Blake fordert nun von Justin die Übernahme ihrer Anwaltskosten in Höhe von über 8,3 Millionen Dollar (umgerechnet 7.265.406 Euro). Sein Team bezeichnet diese Summe als "übertrieben". Taylor war im Zuge der Auseinandersetzung zwischen Blake und Justin ebenfalls in die öffentliche Debatte hineingezogen worden.

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Getty Images Ryan Reynolds bei FXs "Welcome To Wrexham"-FYC-Event in Los Angeles, April 2026

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Getty Images Taylor Swift und Blake Lively im Februar 2024 in L.A.

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Getty Images Justin Baldoni verlässt nach einer Vergleichskonferenz das Bundesgericht in New York, an seiner Seite Emily Baldoni