Bauchfett: Bill Kaulitz nach Arztbesuch sichtlich pikiert

Tom (36) und Bill Kaulitz (36) haben sich für ihre Netflix-Doku einem Gesundheits-Check-up unterzogen – und der hatte es in sich. In der Serie "Kaulitz & Kaulitz" ließen sich die Zwillinge dabei unter anderem in eine MRT-Röhre schieben. Während Tom vor dem Termin noch zugab, Angst vor dem Gerät zu haben – "Was passiert, wenn man richtig krank wird?" –, war es bei Bill vor allem die Vorstellung, stundenlang stillzuliegen, die ihm zu schaffen machte. "Jetzt dazuliegen und über zwei Stunden stillzuliegen, ist für mich wirklich der Horror", sagte er. Das sei "wie absolute Folter". Tom dagegen schlief in der MRT-Röhre trotz der lauten Geräuschkulisse einfach ein – was er als "ganz schlechte Technomusik" bezeichnete.

Beim anschließenden Arztgespräch gab es für beide Brüder gemischte Nachrichten. Bills Nase wurde zunächst gelobt, bevor der Arzt auf dessen Lippenfiller hinwies und ihm dann auch noch "viel mehr Fett am Bauch" attestierte. Bills knappe Reaktion darauf: "Bezweifle ich!" Tom hingegen bekam ein dickes Lob vom Mediziner – der Musiker treibe offensichtlich viel Sport und snacke nicht so viel. Der Arzt wies darauf hin, dass ein erhöhter Anteil an viszeralem Fett im Alter zu Bluthochdruck und Diabetes führen könne, und empfahl Bill: "Du könntest wie dein Bruder werden."

Zurück zu Hause zeigte sich schnell, dass Bill von solchen Ratschlägen wenig hält. "Maßregeln nervt mich total", stellte er klar. Wenig begeistert war er auch, als Tom verkündete, die beiden kurzerhand für einen Fünfkilometerlauf angemeldet zu haben. "Da hab ich gar keinen Bock drauf. Laufen tut mir nicht gut", so Bill. In der Doku gewähren die Kaulitz-Zwillinge damit einmal mehr Einblicke in ihren Alltag – und in ihre sehr unterschiedlichen Herangehensweisen an das Thema Gesundheit. Die Brüder hatten laut der Sendung zuletzt "gelebt wie die wilden Mäuse", was Bill selbst so formulierte – der Gesundheitscheck sollte also Abhilfe schaffen.

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Getty Images Bill Kaulitz bei der Paris Fashion Week 2026

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Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz präsentieren ihre Wachsfiguren im Madame Tussauds Berlin, Juli 2026

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Netflix Bill und Tom Kaulitz, "Kaulitz & Kaulitz" Staffel drei