So prägte der Krebskampf die Ehe von Thomas Gottschalk

Thomas Gottschalk (76) und seine Ehefrau Karina Mroß haben jetzt offen darüber gesprochen, wie sehr seine Krebserkrankung ihr Leben und die Beziehung geprägt hat. Im Interview mit Bild verriet der Moderator, dass er derzeit krebsfrei ist. Gleichzeitig gaben die beiden seltene Einblicke in ihren gemeinsamen Weg durch diese schwierige Zeit: Karina stand ihrem Mann während der Behandlung eng zur Seite und half ihm dabei, in einem neuen Zuhause Kraft und Ruhe zu finden. Die Erkrankung hat ihren Alltag verändert – und offenbar auch ihren Blick auf das, was im Leben wirklich zählt.

Wie viel Karina in dieser Zeit auffing, zeigt ein sehr konkretes Detail: Sie räumte 80 Kartons aus, um für den 76-Jährigen Raum für Erholung zu schaffen. Gegenüber der Zeitung sagte sie: "Ich wollte, dass Thomas so schnell wie möglich ein schönes Zuhause hat und wirklich loslassen und genesen kann." Neben den praktischen Veränderungen habe die Diagnose auch emotional vieles verschoben. Wenn Menschen in ihrem Umfeld sterben oder schwer erkranken, nehmen die Eheleute solche Nachrichten heute anders wahr. Thomas fasste dieses Gefühl mit den Worten "Die Unwiederbringlichkeit" zusammen. Karina ergänzte dazu: "Wir sind noch empathischer geworden."

Auch abseits der Krankheit sprach Karina sehr persönlich über ihren Mann. Im Gespräch mit Bild sagte sie: "Thomas ist ein ganz sensibler Mensch. Schon immer gewesen." Sie erklärte, dass er lange eine Schale um sich gehabt habe und nicht jeden an sich heranließ. In seinem früheren Umfeld sei diese weiche Seite offenbar nicht immer gefragt gewesen. Als sich die beiden kennenlernten, habe sie ihm deshalb gesagt: "Bei mir kannst du sein, wie du willst. Willst du weinen, dann wein. Bist du stark, dann sei stark. Du bist du." Thomas und Karina halten ihr Privatleben meist eher zurück. Gerade deshalb wirken diese Aussagen über Nähe, Verletzlichkeit und gegenseitigen Halt besonders persönlich.

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Getty Images Karina Mroß und Thomas Gottschalk, München

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Instagram / thereal.thomasgottschalk Thomas Gottschalk und Karina Mroß im August 2024

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Getty Images Karina Mroß und Thomas Gottschalk, September 2023