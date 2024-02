Nase abgeleckt: So skurril sind die Datingstorys der Promis!

In Sachen Dating haben die Promis einiges zu erzählen! Den oder die Richtige zu finden, spielt auch im Leben der berühmtesten Stars und Sternchen eine enorme Rolle. Vor Kurzem packte Heidi Klum (50) über ein erinnerungswürdiges Kinodate aus. Nicht nur das Model, sondern viele Stars äußerten sich im Laufe ihrer Karriere zu Dates, die ihnen im Gedächtnis geblieben sind. Promiflash hat die witzigsten und skurrilsten Geschichten herausgesucht.

Die Schauspielerin Charlize Theron (48) erinnerte sich in einer Folge der "Jimmy Kimmel Live!"-Show an ein Date aus ihren 20ern, das so gut lief, dass sie einen Kuss von ihrem Datepartner haben wollte. Doch Charlizes Date beließ es nicht dabei: Nach dem Kuss "zog er sich zurück und flüsterte: 'Mach mit meiner Nase rum.' Das habe ich nie vergessen."

In einer Folge der "Ellen DeGeneres Show" gab Kelly Clarkson (41) zu, ein so schlimmes Date gehabt zu haben, dass sie abgehauen war. "Ich war 18 und hatte buchstäblich zwei Dates in meinem Leben und dies war das zweite", bekannte die "Since U Been Gone"-Sängerin. Nachdem sie einen ironischen Kommentar über seine Körpergröße gemacht habe, redete er die ganze Zeit darüber. "Ich habe es eine Stunde lang ausgehalten, dann bin ich auf die Toilette gegangen und nicht mehr zurückgekommen," erinnert sich die Sängerin.

Der ehemalige NFL-Spieler und Sportkommentator Pat McAfee (36) erzählte im "The Complex Sport Broadcast" von der Interaktion mit einer "heißen Blondine", die ihn vor einigen Jahren auf Social Media kontaktiert habe und mit der er einige Zeit Nachrichten ausgetauscht habe. Nachdem er die angebliche Blondine in einer Folge der Serie "Catfish" gesehen hatte, schrieb er ihr: "Wenn du das Buch darüber schreibst, wie du Leute belügst...möchte ich, dass du ein Kapitel über mich schreibst, in welchem du mich folgend zitierst: 'Du bist ein verdammter Schwindler.'"

Schauspielerin Sharon Stone (65) versucht ihr Glück währenddessen auf Dating-Apps. Unter ihren Begegnungen befand sich bis jetzt noch nicht ihr Traumprinz, sondern lediglich ein verurteilter Verbrecher und ein Heroinsüchtiger, dessen reale Erscheinung so gar nicht mit seinem Datingprofil übereingestimmt habe, erzählte sie der Sunday Times. "Ich sagte dem Kellner: 'Ich nehme ein Glas Wasser.' Er hatte einen Cocktail: Absinth oder so. Kurz darauf sagte ich: 'Es tut mir leid, ich kann nicht bleiben.'"

Getty Images Heidi Klum im Februar 2024

Getty Images Charlize Theron, Schauspielerin

Getty Images Kelly Clarkson, Popstar

Getty Images Pat McAfee, 2023 in Texas

Getty Images Sharon Stone

