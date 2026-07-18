"Ich bin momentan krebsfrei": Thomas Gottschalk teilt Update

Nach Monaten des Rückzugs hat sich Thomas Gottschalk (76) nun erstmals wieder öffentlich zu Wort gemeldet – und dabei eine erleichternde Nachricht geteilt. Im Gespräch mit Bild, das in seinem Garten bei München stattfand, verriet der Moderator, dass er aktuell keine Krebszellen mehr im Körper hat: "Nach Auskunft der Ärzte bin ich momentan krebsfrei. Meine letzte Untersuchung im PET hat ergeben, dass ich keinerlei Krebszellen mehr im Körper habe. Das ist eine gute Nachricht, und ich bin natürlich entsprechend froh, dass ich diese Auskunft geben kann." Seine Frau Karina war bei dem Treffen ebenfalls dabei.

Seine Krebserkrankung hatte Thomas im November 2025 öffentlich gemacht. Diagnostiziert wurde bei ihm ein sogenanntes epitheloides Angiosarkom – eine seltene und aggressive Krebsform, die Blut- oder Lymphgefäße befällt. Seitdem hat er zwei Operationen und 33 Bestrahlungen hinter sich gebracht. Medikamente nimmt er nach eigenen Angaben derzeit keine. Zusätzlich ist er Teil einer Forschungsgruppe der Kinderklinik Greifswald, die eine spezielle Krebsimpfung erprobt. "Achtmal habe ich diese Spritze bereits bekommen. Zwölf sind es insgesamt", erklärte der frühere Wetten, dass..?-Moderator. Karina ergänzte dazu: "Kinder haben diese böse Krebsart, die Thomas hat, ganz oft. Diese Impfung wurde speziell für Kinder entwickelt, sie erspart ihnen manchmal die Chemotherapie. Was Kindern hilft, hilft vielleicht auch Thomas. Deswegen probieren wir das aus."

Karina war während der gesamten Behandlung an Thomas' Seite. "Ich habe ihn nie allein gelassen, keine Sekunde", betonte sie gegenüber Bild. Auch über Veränderungen durch die Krankheit sprach sie offen: "Thomas hat sich durch die Krankheit verändert. Aber er wird jeden Tag munterer und jeden Tag frecher. Und deswegen weiß ich: Ihm geht's besser." Der 76-Jährige selbst kommentierte das mit einem Augenzwinkern: "Bei mir merkt man den Zustand meines Geistes an der Frechheit." Was die Zukunft angeht, plant das Paar bereits wieder in die Ferne zu schauen. Karina verriet: "Wir machen uns abends Margaritas und sitzen im Garten und überlegen, wohin wir als Nächstes reisen wollen, welche Freunde mitkommen. Wir genießen und tun so, als ob der Krebs nicht wiederkommt. Und fertig."

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Getty Images Thomas Gottschalk auf dem roten Teppich der Kurier Romy Gala in Kitzbühel, November 2025

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Imago Bei der Bambi-Verleihung 2025: Thomas Gottschalk mit Ehefrau Karina Mroß in den Bavaria Filmstudios, München

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Instagram / thereal.thomasgottschalk Thomas Gottschalk, Dezember 2025