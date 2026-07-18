ESC-Neustart beim SWR mit Schweizer Erfolgsmacher

Beim Eurovision Song Contest läuft es für Deutschland seit Jahren nicht rund – doch für den ESC 2027 soll alles besser werden. Der Südwestrundfunk (SWR) hat jetzt Details zum Auswahlverfahren für den deutschen Vorentscheid bekannt gegeben und dabei auch das neue Expertenteam vorgestellt, das die Suche nach dem richtigen Act begleiten wird. Das wohl größte Highlight: Mit dem Schweizer Songwriter und Produzenten Pele Loriano kommt erstmals ein Mann ins Boot, der den ESC besser kennt als fast jeder andere – und mit dem Deutschland offenbar Großes vorhat.

Pele Loriano ist in der ESC-Welt eine echte Ausnahmeerscheinung. Er war 2024 musikalischer Direktor der Schweizer ESC-Delegation und verhalf Nemo (26) mit dem Song "The Code" zum Sieg. Ein Jahr später, als musikalischer Leiter des gesamten ESC, steuerte er gemeinsam mit dem österreichischen Act JJ (25) und dessen Song "Wasted Love" den nächsten Triumph ein. Zwei Siege in Folge – das hat vor ihm noch niemand geschafft. Gegenüber dem Schweizer Fernsehen erklärte er seine Herangehensweise so: "Am wichtigsten ist, dass Song und Künstler gemeinsam ein Match sind, dass es also authentisch ist. Meiner Meinung nach nützt es nichts, etwas aufzudrücken. Das Publikum würde das sonst spüren."

Neben Loriano gehören dem SWR-Musikteam auch der Produzent Jules, der unter anderem mit Helene Fischer (41) und Sarah Connor (46) zusammengearbeitet hat, sowie der internationale A&R-Experte Florian Müller, Künstlermanagerin Celina Spanier und Label- und Artistmanagerin Lilly Behling an, die bereits seit Jahren mit Loriano für den ESC tätig ist und zudem ESC-Sieger JJ managt. Zuletzt hatte Deutschland beim ESC wenig Grund zur Freude: Sarah Engels (33) vertrat das Land im Mai beim ESC in Wien und belegte mit ihrem Song "Fire" nur den 23. von 25 Plätzen.

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IMAGO / TT Nemo beim Eurovision Contest 2024

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Imago JJ (Johannes Pietsch) beim ESC-Sieg 2025 in Basel mit der Trophäe für "Wasted Love"

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Getty Images Sarah Engels beim ESC 2026