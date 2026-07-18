Sticht Prinz Williams TV-Coup Herzogin Meghan bei Emmys aus?

Prinz William (44) sorgte kürzlich mit seinem Gastauftritt in der Apple-TV-Reiseserie "The Reluctant Traveller" für Aufmerksamkeit. Darin lädt der Thronfolger den kanadischen Schauspieler Eugene Levy (79) nach Windsor Castle ein und gewährt dabei ungewohnt private Einblicke. Nun wurde die Serie gleich zweimal für die Primetime Emmys nominiert. Wie die Daily Mail berichtet, ist sie in den Kategorien "Outstanding Writing for a Nonfiction Program" und "Outstanding Hosted Nonfiction Series or Special" vertreten. Parallel dazu darf sich auch Herzogin Meghan (44) über eine Emmy-Nominierung freuen: Ihre Netflix-Lifestyleshow "With Love, Meghan" ist für einen Daytime Emmy nominiert.

In "The Reluctant Traveller" zeigt sich William ungewöhnlich offen. Nach einer herzlichen Begrüßung führt der Royal Eugene durch Windsor Castle und den Windsor Great Park. Zwischen lockeren Sprüchen bei einem Bier wird es aber auch ernst: William bezeichnet das Jahr 2024 als "das härteste Jahr", das er je erlebt habe, und spielt damit auf die Krebsdiagnosen von König Charles (77) und Prinzessin Kate (44) an. Außerdem spricht er laut Daily Mail über seine Vorstellungen von der Zukunft der Monarchie und seine Rolle als Vater. Während William seine Nominierungen bislang nicht öffentlich kommentiert hat, feierte Meghan ihre Auszeichnungschance bereits auf Instagram: "Herzlichen Glückwunsch an die unglaubliche Crew, die Produzenten und das Team, die an 'With Love, Meghan' auf Netflix gearbeitet haben."

Für die Royals kommt der Emmy-Moment in einer Phase, in der familiäre Spannungen immer wieder Thema sind. Zuletzt war bekannt geworden, dass König Charles seinen Sohn Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan gemeinsam mit Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) zu einem diskreten Treffen auf Highgrove House empfangen haben soll, während William und Prinzessin Kate davon angeblich nichts wussten. Ob sich die Wogen innerhalb der Familie wieder glätten, bleibt also abzuwarten. Zunächst richtet sich der Blick aber auf die Emmy-Verleihung und die Frage, ob William oder Meghan am Ende Grund zum Jubeln haben werden.

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Getty Images Prinz William beim Besuch des Apricot Centre in Totnes

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Getty Images Herzogin Meghan im Cruising Yacht Club of Australia in Sydney, 17. April 2026

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Getty Images Königin Camilla, König Charles III., Prinz William, Prinzessin Kate, Prinzessin Charlotte, Prinz George und Prinz Louis, Trouping the Colour 2026