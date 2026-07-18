Christian Wolf lässt Großeltern per Privatjet einfliegen

Nach einem Todesfall in der Familie hat Unternehmer Christian Wolf (31) eine besondere Geste für seine Großeltern geplant: Der Social-Media-Star möchte die beiden mit einem Privatjet zu sich nach Zypern einfliegen lassen, damit sie dort gemeinsam Zeit miteinander verbringen können – ganz in ihrem eigenen Tempo und ohne fremde Gäste. In einem emotionalen TikTok-Video ist zu sehen, wie Christian am Tisch mit seinen Großeltern sitzt und versucht, sie von der Reise zu überzeugen.

In dem Clip erklärt Christian seinen Großeltern sein Vorhaben in herzlichen Worten: "Wenn das Haus nicht voll ist mit anderen Leuten, sondern nur wir, würde ich einen Privatjet mieten, damit ihr einmal rüberkommt nach Zypern. Dann können wir alles selbst bestimmen, in unserer Geschwindigkeit." Und weiter: "Das klingt jetzt doof zu sagen, aber um das auch in Erinnerung zu halten, es wäre schön, wenn ihr das mal erlebt." Sein Vater hatte noch Zweifel, ob die Großeltern das Angebot überhaupt annehmen würden – doch die Oma ließ nicht lange auf sich warten. Sie war sofort begeistert und überredete kurzerhand auch ihren Mann: "Das ist unsere letzte Chance", sagte sie zu ihm. "Ach Karl, das wäre ein Lebensglück", schwärmte sie.

Das Video berührt zahlreiche Fans, die ihre Begeisterung in den Kommentaren zum Ausdruck bringen. "So schön, ich hoffe wirklich, dass es klappt und deine Großeltern mal nach Zypern kommen", schreibt ein Nutzer. Ein anderer kommentiert: "Die beiden sind so toll und so süß." Christian, der auch gerne mit dem Privatjet unterwegs ist, ist vor allem als Unternehmer und Socialmediastar bekannt und gewährt seiner Community auf TikTok regelmäßig Einblicke in sein Leben – darunter auch persönliche Momente mit seiner Familie.

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Instagram / christianwolf Christian Wolf, Unternehmer

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ActionPress Christian Wolf, Unternehmer

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IMAGO / BOBO Christian Wolf bei der The Founder Summit 2025 im April