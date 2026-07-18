Oliver Kahn muss den Führerschein schon wieder abgeben

Oliver Kahn (57) hat schon wieder seinen Führerschein abgegeben. Der ehemalige Torwart des FC Bayern wurde laut Bild mit 171 Kilometern pro Stunde in einer 100er-Zone geblitzt – also satte 71 km/h zu schnell. Die Konsequenzen sind happig: Neben einer Geldbuße von 700 Euro muss er drei Monate lang auf das Steuer verzichten. Seinen Führerschein soll Oliver bereits Anfang Juli abgegeben haben. Damit ist er vorerst wieder auf einen Chauffeur angewiesen.

Für Oliver ist es nicht das erste Mal, dass er ohne Fahrerlaubnis auskommen muss. Schon 2003 soll er laut Bild an einem einzigen Tag gleich dreimal geblitzt worden sein und dafür ein zweimonatiges Fahrverbot kassiert haben. Drei Jahre später musste er den Schein erneut für mehrere Monate abgeben. 2009 wurde er mit 163 km/h in einer 100er-Zone erwischt – kam damals aber glimpflich davon, weil das Verfahren 2012 eingestellt wurde. Ein Gutachter hatte erklärt, ein "Lichtreflex" sei dem Fahrzeug vorausgeeilt und habe den Blitzkasten ausgelöst. 2022 hatte die Torwart-Legende dann weniger Glück und musste einen Monat zu Fuß gehen. Auch 2023 soll Oliver den Fahrausweis nach Bild-Angaben wieder abgegeben haben.

Oliver Kahn, der sich trotz künstlicher Hüfte fit hält, zählt zu den bekanntesten deutschen Fußballern überhaupt. Er stand jahrelang als Torwart für den FC Bayern München und die deutsche Nationalmannschaft im Tor und wurde mehrfach zum Welttorhüter des Jahres gewählt. Nach seiner aktiven Karriere war er von 2021 bis 2023 als Vorstandsvorsitzender beim FC Bayern tätig, bevor sein Vertrag nicht verlängert wurde.

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Getty Images Oliver Kahn im Hamburger Volksparkstadion 2022

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Getty Images Oliver Kahn, ehemaliger Nationaltorwart

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Getty Images Oliver Kahn, Ex-Vorstandsmitglied der FC Bayern München AG