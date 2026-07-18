Vor seinem Tod: Sam Neill drehte seine vier letzten Filme

Die Welt trauert um Sam Neill (†78). Für die zahlreichen Fans des Schauspielers gibt es nun zumindest einen kleinen Trost: Der Jurassic Park-Star, der am 13. Juli 2026 im Alter von 78 Jahren verstorben ist, wird in den kommenden Monaten noch in mehreren neuen Produktionen zu sehen sein. Das verriet sein langjähriger Agent Philip Grenz jetzt gegenüber Entertainment Weekly. Demnach habe Sam innerhalb des vergangenen Jahres vier Projekte direkt hintereinander abgedreht. Fans dürfen sich also darauf freuen, den beliebten Schauspieler noch einmal auf der großen Leinwand zu erleben.

Zu den bereits angekündigten Filmen gehört laut Filmstarts die romantische Komödie "The Last Resort" von Regisseur Donald Petrie, in der Sam an der Seite von Daisy Ridley (34) und Alden Ehrenreich (36) zu sehen sein wird. Außerdem übernahm er eine Nebenrolle in "Godzilla x Kong: Supernova", dem nächsten Film aus dem MonsterVerse, der am 27. März 2027 in die deutschen Kinos kommen soll. Welche beiden weiteren Projekte Sam vor seinem Tod abgedreht hat, ist bislang noch nicht bekannt.

Sam Neill wurde vor allem durch seine Rolle als Dr. Alan Grant in der "Jurassic Park"-Reihe weltberühmt. Darüber hinaus bewies der Neuseeländer mit Filmen wie "Das Piano", "Jagd auf Roter Oktober", "Event Horizon" und "Die Mächte des Wahnsinns" sowie Serien wie "Peaky Blinders" immer wieder seine beeindruckende schauspielerische Bandbreite. Nachdem er zuvor noch einen Kampf gegen eine schwere Krebserkrankung gewonnen hatte, starb er kürzlich an den Folgen einer Lungenentzündung in Sydney und hinterließ eine große Lücke bei Fans und Wegbegleitern. Seine letzten vier Projekte werden nun zu einem besonderen letzten Wiedersehen mit dem beliebten Schauspieler.

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Getty Images Sam Neill, Schauspieler

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Getty Images Sam Neill, Schauspieler

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