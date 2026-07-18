5-Kilo-Uniform: Nathan Fillion über "The Rookie"-Dreh

Für Nathan Fillion (55) ist die Rolle des Polizisten John Nolan in der Krimiserie "The Rookie" längst mehr als nur ein Job – doch hinter den Kulissen hat der Dreh auch seine Schattenseiten. Wie der Schauspieler jetzt gegenüber dem Magazin Stuff verriet, war vor allem die Polizeiuniform in den frühen Staffeln eine echte Belastungsprobe. Bei Temperaturen von rund 45 Grad Celsius durch Los Angeles zu rennen, während man in schwarze Wolle gekleidet ist und fünf Kilogramm Ausrüstung um die Hüften geschnallt hat – das zehrt an den Kräften. "Wenn man die Idee hört, denkt man sich: 'Das ist fantastisch. Was für eine großartige Idee.' Dann schnallt man sich 5 Kilogramm Ausrüstung um die Hüften, zieht schwarze Wolle an und rennt in der Hitze von 45 Grad Celsius durch Los Angeles. Das ist hart. Es ist nicht alles so, wie man es sich erträumt hat", so Nathan offen.

Die Macher der Serie reagierten auf das Problem und statteten die Darsteller in späteren Staffeln mit leichteren und luftigeren Uniformen aus, was die Dreharbeiten unter freiem Himmel deutlich erträglicher machte. Außerdem sprach Nathan im selben Interview über seinen Wandel in Sachen Stunts. Was ihn früher begeisterte, lässt ihn heute kalt – und das hat handfeste Gründe: "Ich bin nicht der Typ, der unbedingt den Tom-Cruise-Kram machen will. Früher war ich der Typ, der super begeistert davon war, meine eigenen Stunts zu machen und dann verletzt man sich den Rücken und dann das Knie… Dann verliert es den Reiz." Gefährliche Aktionen überlässt er seither lieber den Profis.

Nathan ist seit dem Start der Serie im Jahr 2018 in über 100 Episoden zu sehen und wirkt bei "The Rookie" auch als Produzent mit. Die Geschichte der Sendung basiert auf dem Leben eines echten Polizisten, mit dem der Schauspieler nach eigenen Angaben bereits persönlich gesprochen hat. Vor "The Rookie" hatte Nathan vor allem durch die US-amerikanische Krimiserie "Castle" Bekanntheit erlangt, die über acht Staffeln von 2009 bis 2016 ausgestrahlt wurde, bevor sie nach kurzer Zeit wieder eingestellt wurde.

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2025 Disney. All rights reserved. Nathan Fillion in "The Rookie"

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2025 Lions Gate Television, Inc. And ABC Signature. All Rights Reserved. "The Rookie"-Cover

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Imago Nathan Fillion beim „The Rookie“-Panel auf der Comic-Con International in San Diego, 2025