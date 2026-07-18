Erster Blick auf Pattinsons neuen Batman sorgt für Gänsehaut

Fans von Robert Pattinson (40) als dunklem Ritter können sich freuen: Regisseur Matt Reeves (60) hat jetzt auf Instagram einen ersten Teaser zu "The Batman Part II" geteilt. In dem kurzen Clip steht Batman im Regen, während im Hintergrund die Lichter eines Polizeifahrzeugs flackern. Langsam dreht er sich zur Kamera um und blickt direkt in die Linse. Danach erscheint das Logo des Films – sowie ein neuer Termin für den Kinostart: der 18. Februar 2028.

Der neue Starttermin bedeutet eine Verschiebung. Ursprünglich war der Film für den 1. Oktober 2027 geplant. Robert selbst zeigte sich gegenüber Deadline begeistert vom Projekt: "Das Drehbuch ist außergewöhnlich. Ich glaube, es wird ein wirklich, wirklich besonderer Film werden – und sehr, sehr anders." Der Schauspieler betonte außerdem, dass sich die Fortsetzung stark vom ersten Teil unterscheiden werde und fügte hinzu: "Es wird interessant sein zu sehen, wenn er rauskommt. Der Film geht ein paar große Risiken ein."

Mit seiner Begeisterung steht Robert nicht allein. Auch Colin Farrell (50), der in der Filmreihe Oswald "Oz" Cobb alias The Penguin spielt, schwärmte im Podcast "Happy Sad Confused" vom Drehbuch: "Ich hatte viele Gedanken, die ich mit Matt über das Drehbuch teilen wollte. Ich denke wirklich, es ist ein Meisterwerk. Eine Art zeitgenössisches Genre-Meisterwerk." Colin lobte außerdem die Reise, auf die Roberts Figur das Publikum mitnehmen wird.

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Getty Images Robert Pattinson bei der Premiere von "The Drama" in New York City im April 2026

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Collection Christophel / ActionPress Robert Pattinson in "The Batman"

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Getty Images Colin Ferrell, Schauspieler

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