Aufnahme von Notruf enthüllt Darrell Sheets' letzte Angst

Ein neu veröffentlichter Notruf gibt erschreckende Einblicke in die letzten Tage von Darrell Sheets (†67). Der "Storage Wars"-Star war im April im Alter von 67 Jahren verstorben. In der Aufnahme, die vom Lake Havasu Police Department stammt und dem Magazin Us Weekly exklusiv vorliegt, schildert der bekannte Realitystar, wie er seit Monaten von einer unbekannten Person bedroht wurde. Besonders in jener Nacht eskalierte die Situation offenbar massiv.

"Heute Nacht haben sie mir eine Erpressungs-SMS geschickt und gesagt, ich hätte 24 Stunden, um die Sache zu regeln, sonst würden sie meinen Laden abbrennen und meine Freundin in Orange County in die Sache hineinziehen", sagte Darrell in dem Notruf. In dem Gespräch beschrieb Darrell auch seinen emotionalen Zustand: "Ich habe versucht, das die letzten Monate zu ertragen. Aber gerade ist es wirklich schlimm." Er erklärte seinem Gesprächspartner außerdem, den mutmaßlichen Stalker namentlich zu kennen und zu wissen, wo dieser wohne. Der Einsatzleiter sicherte zu, dass sich ein Polizeibeamter bei ihm melden und weitere Details erfragen würde.

Bereits im März hatte Darrell sich über Facebook an die Öffentlichkeit gewandt und erklärt, gehackt worden zu sein und mit bestimmten Beiträgen nichts zu tun zu haben. "Sehr böse Menschen" hätten ihn damit "ruiniert", schrieb er damals. In einem Abschiedsbrief, der ebenfalls einem Polizeibericht entstammt, hielt er fest, dass er das Mobbing auf Facebook nicht länger hätte ertragen können. Darrell starb am 22. April 2026 in Lake Havasu City, Arizona. Das Mohave County Medical Examiner's Office bestätigte, dass er Suizid begangen hat.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Darrell Sheets bei den A&E Networks Upfronts 2012 im Lincoln Center, New York City

Imago Bei der Eröffnung von Jarrod Schulz’ und Brandi Passantes "Now and Then Secondhand Store" in Orange, Kalifornien, am 08. Oktober 2011

Getty Images Darrell Sheets bei den A&E Networks Upfronts 2013 im Lincoln Center in New York City