"Super nervös": Elle King enthüllt ihre Panik vor TV-Blamage

Vor der Kamera zu stehen ist für Elle King (37) keine Selbstverständlichkeit – zumindest nicht beim Dreh der neuen Fox-Spielshow "Nation's Dumbest". Die Sängerin hat jetzt gegenüber Us Weekly offen zugegeben, mit massiver Aufregung zu kämpfen gehabt zu haben, bevor es losging. "Ich war super nervös", erklärte sie. Trotzdem habe sie sich auf das Wesentliche besonnen: "Es hat mich viel Arbeit gekostet, aber ich mag, wer ich bin, und ich mag die Person, die ich werde. Ich bin ein mitfühlender Mensch. Mein Herz ist gut. Ich bin klüger, als ich dachte, und ich bin eine gute Mutter."

Die 37-Jährige erklärte, wie sie die Angst im Zaum gehalten hat: "Ich hatte mit lähmender Angst zu kämpfen. Aber man muss sich einfach daran erinnern: Alle anderen sind wahrscheinlich auch nervös, egal wie sehr sie eine Fassade aufbauen." Am Set fand die Musikerin außerdem einen Verbündeten: den Musiker Chase Hudson (24). "Als ich Chase kennengelernt habe, dachte ich: Okay, er ist ruhiger als ich, also bin ich fein, und er ist wunderschön, also starre ich ihn einfach an", scherzte sie. An ihrer Seite in der Show stehen außerdem unter anderem TV-Persönlichkeit Hilaria Baldwin (42), Schauspielerin Carmen Electra (54) und Rapper Ice-T (68). Moderiert wird "Nation's Dumbest", das seit dem 15. Juli auf Fox läuft, vom britischen Komiker Jack Whitehall (38).

In "Nation's Dumbest" treten Prominente in einer Art Sommer-Schulprogramm gegeneinander an – mit Denksportaufgaben, körperlichen Challenges und vergessenem Schulwissen. Für Elle ist das Format offenbar wie gemacht: "Ich liebe Spielshows. Ich bin extrem wettbewerbsorientiert und liebe Rätsel und so etwas", sagte sie. Kurz nach dem Dreh wurde bei ihr Autismus diagnostiziert. "Ich habe direkt nach der Show herausgefunden, dass ich autistisch bin, und da dachte ich: Jetzt ergibt alles so viel Sinn", erinnert sie sich. Im Leben und in der Karriere habe die zweifache Mutter das Gefühl gehabt, oft unterschätzt zu werden. "Ich wollte einfach meinen eigenen Weg gehen", betonte sie.

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Getty Images Elle King, Sängerin

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Getty Images Elle King, Musikerin

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Getty Images Bei der Premiere von Peacock's "The 'Burbs" in Universal City: Jack Whitehall am 5. Februar 2026