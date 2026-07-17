Samira Yavuz verrät: Schläft sie mit Serkan in einem Bett?

Samira Yavuz (32) genießt aktuell mit Serkan Yavuz (33) und den gemeinsamen Kindern den Sommerurlaub in der Türkei – und sorgt damit bei ihren Fans für Gesprächsstoff. Viele Follower wollen wissen, wie das Ex-Paar im Urlaub schläft, immerhin sind Samira und Serkan kein Paar mehr. In ihrem Podcast "Main Character Mode" geht die Realitybeauty nun genau auf diese Frage ein und gibt einen ehrlichen Einblick in die Schlafsituation vor Ort. Dabei macht Samira klar, dass sie mit Serkan zwar ein Zimmer teilt, die Familie sich aber gut arrangiert hat und jeder seinen Platz findet.

Im Gespräch verrät Samira, dass sie und Serkan ein gemeinsames Zimmer gebucht haben, in dem ein großes Bett steht. "Das ist das Bett, ich glaube, 180x200 groß. Dann haben wir noch eine Schlafcouch", erklärt die Influencerin in der aktuellen Podcastfolge. Für sie steht fest: "Wir haben hier alle zusammen Platz, das passt so." Mehr Details möchte sie dazu aber nicht preisgeben und lenkt schnell auf andere Urlaubsthemen. Unter anderem spricht sie darüber, dass sie hofft, die Kinder würden abends im Kinderwagen einschlafen, damit die Erwachsenen den einen oder anderen lauen Urlaubsabend noch etwas entspannter genießen können. So hätten sie zumindest die Option, noch in der Hotelanlage unterwegs zu sein, ohne direkt auf das Zimmer zurückkehren zu müssen.

Im Podcast blickt Samira außerdem auf den Türkeiurlaub im Jahr 2023 zurück. Damals habe die Hotelanlage perfekt zu ihnen gepasst, wie sie schwärmend erzählt: "Das war der beste. Die Hotelanlage hat super gepasst, Pool war ein Traum", schwärmt die Realitystar-Mama im Podcast. Doch die Abende hätten damals "reingeschissen", weil Tochter Nova partout nicht im Kinderwagen schlafen wollte – und so endete jeder Abend zwangsläufig auf dem Hotelzimmer. Samira und Serkan, die sich als Paar in der Kuppelshow Bachelor in Paradise kennenlernten und inzwischen zwei gemeinsame Kinder haben, zeigen nun mit ihrem erneuten Trip in die Sonne, dass sie trotz Trennung weiterhin gemeinsame Familienmomente schaffen und den Fokus auf ihre beiden Mädchen legen.

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Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Januar 2026

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Instagram / serkan_yavuz Samira und Serkan Yauz, Juli 2023

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Instagram / samirayasminleila Samira und Serkan Yavuz mit ihren Töchtern, Mai 2025