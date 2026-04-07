Melanie Griffith schwärmt von Tochter Dakotas neuem Freund

Dakota Johnson (36) und Role Model (28) schweben offenbar auf Wolke sieben – und das findet sogar ihre Mutter Melanie Griffith (68) toll. Die Schauspielerin wurde kürzlich in Los Angeles dabei erwischt, wie sie mit ihrem neuen Freund, dem Musiker Role Model, Händchen hielt und ihn küsste. Die beiden wurden in der vergangenen Woche mehrfach zusammen in der Öffentlichkeit gesichtet und scheinen ihre Beziehung nun nicht mehr zu verstecken. Als Melanie am Wochenende unterwegs war, wurde sie von Reportern auf den neuen Mann an der Seite ihrer Tochter angesprochen – und hatte nur Gutes zu sagen.

In einem Video, das von DeuxMoi geteilt wurde, schwärmte Melanie von dem 28-jährigen Sänger, der mit bürgerlichem Namen Tucker Pillsbury heißt: "Ich finde ihn fabelhaft", erklärte die Schauspielerin. Dakota und Role Model wurden erstmals im Dezember 2025 als Paar in Verbindung gebracht und seitdem immer wieder gemeinsam gesehen. Die 36-Jährige soll sich im vergangenen Sommer von ihrem langjährigen Partner Chris Martin (49) getrennt haben. Im November wurde dann bekannt, dass sie offenbar wieder jemanden daten würde.

Erst Ende März verließen Dakota und ihr neuer Partner gemeinsam Paul McCartneys (83) Konzert im Fonda Theatre in Los Angeles. Unter den Gästen des Abends waren auch Taylor Swift (36) und Margot Robbie (35). Zuvor war Role Model mit Influencerin Emma Chamberlain (24) liiert, die Trennung wurde 2023 bekannt. Musikalisch sorgte der Sänger mit dem Hit "Sally, When The Wine Runs Out" für Aufsehen und lädt bei seinen Shows gern prominente Gäste auf die Bühne, die seine "Sally" geben. Für Dakota sind die offenen Liebesgesten an der Seite des Musikers ein seltener Blick in ihr sonst abgeschirmtes Privatleben.

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Getty Images Melanie Griffith und Dakota Johnson bei einer Premiere in Hollywood, November 2021

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Getty Images Dakota Johnson beim Red Sea International Film Festival 2025

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Collage: Gareth Cattermole / Getty Images for DIFF, Getty Images Collage: Melanie Griffith und Role Model

Getty Images Role Model, September 2025