Jon Bernthal beschreibt sein turbulentes Broadway-Debüt

Sein Bühnendebüt auf dem Broadway war für Jon Bernthal (49) offenbar alles andere als ein reibungsloses Erlebnis. Der Schauspieler spielte in der Theateradaption "Dog Day Afternoon" die Hauptrolle des Sonny – eine Figur, die ursprünglich Al Pacino (86) in Sidney Lumets gefeiertem Kinofilm von 1975 verkörpert hatte. "The Bear"-Kollege Ebon Moss-Bachrach spielte Sal, Regie führte Rupert Goold, der auf ein Bühnenstück von Stephen Adly Guirgis zurückgriff. Jetzt, nur wenige Tage nach dem Ende der viermonatigen Laufzeit, hat der Schauspieler gegenüber The Hollywood Reporter offen über die Turbulenzen hinter den Kulissen gesprochen. "Das Herzstück ist so stark und so rein und so großartig, und leider haben Unsicherheit und Sturheit dazwischengefunkt, sodass das volle Potenzial nicht ausgeschöpft werden konnte – und das macht mich traurig", erzählte er.

Jon legte im Interview nach und sagte: "Ich bin mir nicht sicher, ob das die beste Version dieser Geschichte ist. Es wurden viele Versprechen über Änderungen am Skript gemacht, die dann nicht wirklich umgesetzt wurden. Es war ziemlich turbulent. Ich habe viele Egos erlebt. Es war kein besonders kollaborativer Prozess." Schon während der Preview-Phase hatte auch The New York Times über Spannungen zwischen Autor Adly Guirgis und Produzent Mark Kaufman berichtet. Damals ging es demnach unter anderem um die Tonalität des Stücks und die Laufzeit. Trotz des Erfolgs beim Publikum fielen die Kritiken am Ende eher gemischt aus. Bei den Tony Awards war "Dog Day Afternoon" zwar in drei Kategorien nominiert, ging aber leer aus. Rückblickend gestand Jon: "Ich wusste nicht wirklich, was mich erwartet. Aber damit habe ich nicht gerechnet."

Während es am Broadway hinter den Kulissen krachte, lief es für Jon vor der Kamera zuletzt deutlich besser. Vor zwei Monaten landete das Marvel Cinematic Universe mit dem Disney+-Special "The Punisher: One Last Kill" einen echten Überraschungserfolg. Und auch weitere Projekte stehen in den Startlöchern. So ist er mit Kollegen Tom Holland (30) in gleich zwei Filmen auf der Leinwand: In "Spider-Man: Brand New Day", der am 30. Juli 2026 in die deutschen Kinos kommt, und in "The Odyssey", der seit dem 17. Juli zu sehen ist.

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Getty Images Jon Bernthal bei der New-York-Premiere von "The Odyssey"

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Imago Al Pacino in einer Szene aus "Dog Day Afternoon" (1975)

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Imago Jon Bernthal als The Punisher am Set von Daredevil: Born Again in Brooklyn