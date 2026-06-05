Role Model packt über sein Leben als Dauersingle aus

Sänger Role Model (29) hat in einem Interview offen über sein Liebesleben gesprochen – und dabei zugegeben, dass er den Großteil seines Lebens ohne feste Partnerin verbracht hat. Gegenüber dem Magazin Rolling Stone verriet der 29-Jährige, wie sich das Single-Dasein für ihn anfühlt und was er daran schätzt. Gleichzeitig setzt er sich in seiner neuen Musik genau damit auseinander: Sein kommendes Album "Chuck Timely & The Hourglass" ist laut eigener Aussage in einer rund zweijährigen Phase des Solo-Lebens entstanden, in der er immer wieder das Gefühl hatte, nicht voranzukommen.

"Ich habe den größten Teil meines Lebens als Single verbracht", erklärte Role Model gegenüber Rolling Stone und ergänzte: "Das Schöne daran ist, nach seiner eigenen Zeit zu leben und sich im Grunde nur um sich selbst kümmern zu müssen. Das ist eine angenehme Sache – aber sie hat auch ihre Grenzen." Das Album kreise, so beschreibt er es, um ein gemeinsames Thema: Zeit, ein Gefühl des Stillstands sowie den Druck, Liebe zu finden. "Du hast diese existenziellen Momente und fragst dich: Was mache ich mit meinem Leben? Und ob das Verlieben überhaupt etwas an allem anderen repariert, das hier nicht stimmt", so der Sänger. Die Leadsingle "High Hopes 3000" ist bereits jetzt erhältlich, das vollständige Album soll am 7. August erscheinen.

Role Model, der bürgerlich Tucker Pillsbury heißt, wurde einem breiteren Publikum bekannt, als er von 2020 bis 2023 mit der Influencerin und Podcasterin Emma Chamberlain (25) zusammen war und derzeit Dakota Johnson (36) daten soll. Im Interview deutete er außerdem an, dass das Thema Fürsorge für eine andere Person für ihn eine neue Bedeutung gewonnen habe: "Ich glaube, es ist wichtig zu lernen, wie man für jemanden sorgt. Und es fühlte sich an, als würde mir da vielleicht ein Teil fehlen", sagte er gegenüber dem Magazin.

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Getty Images Role Model, Sänger

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Getty Images Role Model, September 2025

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Getty Images Dakota Johnson im Beverly Hills Hotel bei der Women in Entertainment Gala, Dezember 2025