Dakota Johnson & Role Model wurden erneut bei Date erwischt

Dakota Johnson (36) zeigt sich erneut in bester Date-Laune in Los Angeles: Die Schauspielerin verließ am Donnerstagabend ein angesagtes Restaurant in der Stadt der Engel Hand in Hand mit Sänger Role Model (28), bürgerlich Tucker Pillsbury – das zeigen Schnappschüsse, die TMZ vorliegen. An ihrer Seite war außerdem ein Freund, mit dem die beiden zuvor am Tisch gesessen hatten. Dakota lachte, gestikulierte lebhaft und strahlte, als sie mit Tucker auf die Straße trat. Die beiden wirkten vertraut, hielten sich an den Händen und schienen den Abend sichtlich zu genießen – ein lässiger Stadtbummel nach dem Dinner inklusive.

Die neue Zweisamkeit kommt, nachdem Dakota Berichten zufolge die Beziehung zu Chris Martin (48) beendet haben soll. Auch Tucker hat erst vor Kurzem einen Schlussstrich unter eine langjährige Partnerschaft gezogen: Seine Beziehung zu Influencerin Emma Chamberlain ist vorbei. US-amerikanische Medien berichten, sein aktuelles Album "Kansas Anymore" greife die Trennung thematisch auf. Schon vor einigen Wochen waren Dakota und Tucker bei einem Kerzenlicht-Dinner in L.A. aufgefallen, damals noch in einer kleinen Runde mit Freunden – nun gingen sie sichtbar gelöst und Händchen haltend aus dem Szene-Lokal. Offizielle Statements der beiden gibt es nicht.

Schon vor drei Wochen gab es in Los Angeles erste Spekulationen um Dakota und Tucker. Damals wurden die Schauspielerin und der Sänger während der Feiertage bei einem gemeinsamen Dinner in kleiner Runde beobachtet. Sie saßen Seite an Seite an einem kerzenbeleuchteten Tisch, plauderten angeregt und schienen sichtlich Spaß zu haben. Wie TMZ berichtete, habe Dakota sich im Laufe des Abends sogar an Tucker gekuschelt. Damals war aber noch unklar, ob mehr zwischen ihnen lief oder sie einfach die Atmosphäre genossen.

Getty Images Dakota Johnson beim Red Sea International Film Festival in Dschidda 2025

Getty Images Role Model, Sänger

Getty Images Dakota Johnson im Beverly Hills Hotel bei der Women in Entertainment Gala, Dezember 2025