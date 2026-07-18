Nach Krebs-Schock: Nara Smith teilt Wunder um ihre Tochter

Nara Smith (24) hat ein sehr persönliches Gesundheitsupdate zu ihrer kleinen Tochter Whimsy geteilt: Die Zweijährige ist nach ihrer Krebsdiagnose inzwischen in Remission. Auf Instagram blickte die Influencerin jetzt auf die vergangenen acht Monate zurück und erklärte, wie belastend diese Zeit für sie und ihren Ehemann Lucky Blue Smith (28) gewesen sei. Gemeinsam mit ihren vier Kindern versucht die Familie nun langsam wieder in den Alltag zurückzufinden. Erst vor Kurzem hatte die Social-Media-Bekanntheit öffentlich gemacht, dass bei Whimsy Ende vergangenen Jahres Krebs festgestellt worden war.

In dem Video bedankte sich Nara bei ihren Followern für die Anteilnahme. "Ich wollte mich nur melden und mich von Herzen für all eure lieben Nachrichten, Gebete und Unterstützung bedanken. Das hat uns wirklich sehr viel bedeutet", sagte sie. Sie erklärte auch, warum das Paar die Diagnose erst jetzt öffentlich gemacht hatte: "Lucky und ich wollten warten, bis sie mit der Behandlung fertig ist und wir wissen, wie der Ausgang ihrer Situation sein würde, bevor wir es geteilt haben." Nun, da Whimsy in Remission ist, habe sie endlich die Worte gefunden. Neben Whimsy haben Nara und Lucky noch drei weitere gemeinsame Kinder: Rumble Honey, Slim Easy und die im September 2025 geborene Fawnie Golden.

Die Erfahrung hat Nara nach eigener Aussage die Augen geöffnet – vor allem für die finanzielle Belastung, die eine Krebserkrankung für Familien bedeutet. "Die Chemotherapie-Behandlungen haben mir gezeigt, wie teuer medizinische Versorgung ist und welchen Tribut das speziell von Familien fordert", sagte sie. Deshalb verlinkte sie in ihrem Post mehrere GoFundMe-Seiten, um betroffene Familien zu unterstützen. Die Nachricht über Whimsys Diagnose hatte Nara erst Anfang Juli öffentlich gemacht – damals schilderte sie, wie das Mädchen nach einem auffälligen Befund in die Notaufnahme gebracht und nach Untersuchungen und einer Biopsie sofort mit einer Chemotherapie beginnen musste. Zum genauen Typ der Erkrankung machte sie keine Angaben.

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Instagram / naraaziza Nara Smith, Mai 2026

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Instagram / naraaziza Nara Smith, Inluencerin, und ihre Tochter

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Instagram / naraaziza Nara Smith mit Ehemann Lucky Blue Smith und ihren vier Kindern im Oktober 2025