Olympionikin Alysa Liu spricht über Dating und Selbstliebe

Alysa Liu spricht offen über ihr Liebesleben – oder besser gesagt über ihr glückliches Single-Dasein. Die frisch gekürte Olympiasiegerin im Eiskunstlauf, die bei den Winterspielen 2026 im Einzel der Frauen Gold holte, steht seit ihrem Triumph in der Öffentlichkeit wie nie zuvor. Doch statt einen neuen Freund an ihrer Seite zu präsentieren, stellt Alysa jetzt im Gespräch mit dem Magazin Cosmopolitan klar: Eine Beziehung steht für sie derzeit nicht auf dem Plan. "Das ist ein ganz anderes Thema, für das ich gerade nicht offen bin. Ich habe schon so viel Liebe in meinem Leben und so viele großartige Menschen, ich hatte einfach nicht das Bedürfnis, nach mehr zu suchen oder anderswo zu schauen", erzählt sie. Die Sportlerin aus Oakland konzentriert sich derzeit lieber auf ihr eigenes Wohlbefinden, ihre Karriere und die Menschen, die schon längst fest in ihrem Leben sind.

Alysa erklärt außerdem, dass ihr voller Terminkalender eine Beziehung ohnehin schwierig machen würde. "Mein Zeitplan ist ziemlich hektisch, besonders seit ich wieder mit dem Eislaufen begonnen habe. Wenn ich mit jemandem ausgehen würde, müssten wir beide unheimlich viele Opfer bringen. Es lohnt sich im Moment einfach nicht, etwas aufzubauen", betont sie. Stattdessen setzt sie klar auf Freundschaften: "Freundschaften vor Beziehungen – jeden Tag. Ich liebe es, Single zu sein, wirklich. Ich kann mir vorstellen, noch lange Single zu bleiben."

Alysa, die kürzlich bei den ESPY Awards in New York einen Preis gewann, nutzt das Interview auch, um ein starkes Statement in Sachen Selbstliebe zu setzen. "Ich liebe mich selbst wirklich sehr", sagt sie und ergänzt, dass sie hohe Ansprüche an eine mögliche Beziehung habe. Auf Instagram folgen Alysa inzwischen über drei Millionen Menschen, doch trotz des riesigen Interesses hält sie sich dort weitgehend zurück und bleibt lieber im echten Leben bei den Menschen, die ihr am wichtigsten sind.

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Getty Images Alysa Liu bei der Siegerehrung in Mailand mit ihrer Olympiagoldmedaille im Eiskunstlauf

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Getty Images Alysa Liu beim Team USA Processing für Mailand-Cortina 2026 in Mailand

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Getty Images Alysa Liu läuft ihre Kür bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand