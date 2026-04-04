Dakota Johnson: Leidenschaftlicher Kuss mit Role Model

Dakota Johnson (36) und der Sänger Role Model (28) zeigen sich immer vertrauter: Am Freitagabend konnten sie ihre Hände kaum voneinander lassen und teilten einen leidenschaftlichen Kuss während eines Abends in Los Angeles. Auf einem Video, das TMZ vorliegt, sind die zwei auf einem Parkplatz im Stadtteil Los Feliz, lagen sich innig in den Armen und zeigten ihre Zuneigung offen vor der Kamera. Der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Tucker Pillsbury heißt, hielt die Schauspielerin besonders fest, bevor er sie losließ und über das ganze Gesicht strahlte. Die beiden scheuten sich nicht davor, ihre Verbundenheit mit reichlich öffentlichen Liebesbekundungen zu untermauern.

Der romantische Abend führte Dakota und Role Model ins Restaurant Little Dom's, wo sie gemeinsam mit Freunden speisten. Während des gesamten Abends zeigten sich die beiden unzertrennlich: Sie hielten Händchen, umarmten sich immer wieder und lachten ausgelassen zusammen. Die Chemie zwischen den beiden war dabei unübersehbar, wie Bilder des gemeinsamen Ausflugs zeigen. Im Dezember war ihre aufkeimende Romanze erstmals bekannt geworden, als sie bei einem gemeinsamen Dinner mit Freunden gesichtet wurden.

Dakota hatte sich Mitte 2025 nach acht Jahren Beziehung von Coldplay-Frontmann Chris Martin (49) getrennt. Die Schauspielerin und der Musiker galten lange als eines der beständigsten Paare Hollywoods, bevor ihre Wege sich trennten. Role Model wiederum war bis 2023 mit der Influencerin Emma Chamberlain (24) zusammen gewesen. Nun scheinen beide in ihren neuen Partnern ihr Glück gefunden zu haben – und genießen ihre gemeinsame Zeit sichtlich unbeschwert.

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Getty Images Dakota Johnson beim Dinner der Kering Foundation, September 2025

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Getty Images Role Model, Sänger

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Backgrid / Action Press Chris Martin und Dakota Johnson in Aspen