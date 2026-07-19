Mit einem Clip reich: Was Nic Kaufmann wirklich verdient

Bis zu 44.000 Euro für ein einziges Video – Influencer Nic Kaufmann (25) hat jetzt öffentlich gemacht, wie viel Geld in seinem Job steckt. In einer Folge der ARD-Dokureihe "Money Maker" gibt der 25-Jährige, der für internationale Marken wie Prada, Dior oder Louis Vuitton Kampagnen mitgestaltete, seltene Einblicke in seine Einnahmen: "Für ein Video könnte ich alles von 1.000 Euro bis, wenn es amerikanische Kunden sind (...), 50.000 Dollar bekommen." Damit spricht er offen über Zahlen, über die in der Creator-Branche sonst oft geschwiegen wird.

Dass es keine festen Preise gibt, macht das Geschäft besonders schwer kalkulierbar. Reichweite, Plattform, Aufwand und Auftraggeber bestimmen laut Nic, was am Ende auf dem Tisch liegt. "Da gibt es sehr viel Spielraum nach oben, was Creator bezahlt bekommen können." Gleichzeitig betont er auch die andere Seite seines Erfolgs: "Es ist schon ein hartes Business." Der größte Kampf finde dabei oft im eigenen Kopf statt – zeitweise habe ihn die Sorge begleitet, dass sein Erfolg von heute auf morgen verschwinden könnte. "Ich glaube, das tiefe Selbstbewusstsein zu finden, unabhängig von dem, was ich habe – das ist die schwierigste Challenge in dem Business", resümiert Nic, der einmal bei den About You Awards abräumte.

Nic, der schon an größeren Influencer-Projekten teilnahm, wurde in Singapur geboren und wuchs dort auf. Seine Mutter stammt aus Indien, sein Vater aus dem Allgäu – heute lebt er in Berlin. Mit dem Erstellen von Inhalten begann er bereits im Alter von 18 Jahren. Seinen Durchbruch beschreibt er als rasant: "Innerhalb von 48 Stunden bin ich von 80.000 auf 400.000 Follower gewachsen." Inzwischen folgen ihm über 20 Millionen Menschen auf seinen Kanälen, auf denen er Einblicke in sein Leben teilt – von Urlauben über Gym-Sessions bis hin zu Momenten mit Freunden.

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Imago Nic Kaufmann bei der AMI Alexandre Mattiussi Menswear-Show S/S 2025 in Paris, 20. Juni 2024.

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Getty Images Nic Kaufmann bei den About You Awards 2022 in Milan

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Imago Nic Kaufmann bei den Ankünften zur Ralph Lauren Show, Milan Fashion Week Men F/W 2026-27, Mailand, 16. Januar 2026.