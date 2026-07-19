Valentina Pahde will Eizellen einfrieren lassen

Valentina Pahde (31) denkt an ihre Zukunft – und geht dabei auf Nummer sicher. Die Schauspielerin, bekannt aus der RTL-Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten, möchte ihre Eizellen einfrieren lassen. Das verriet sie jetzt in einem RTL-Interview auf der CocoVero-Trachten-Show in München. Den richtigen Partner für eine Familienplanung hat die 31-Jährige bislang noch nicht gefunden – doch statt sich deswegen zu stressen, greift sie lieber zur Vorsorge. "Ich setze mich nicht unter Druck, aber ich möchte vorausschauend sein. Und you never know, wie lange es noch dauert. Und dann habe ich meine Schäfchen im Trockenen", erklärte Valentina gegenüber RTL.

Der Plan, die Eizellen einfrieren zu lassen, ist dabei kein ganz neuer Gedanke. Bereits zu ihrem 31. Geburtstag hatte Valentina sich das als eine Art Geschenk an sich selbst vorgenommen – umgesetzt hat sie es bisher allerdings nicht. "Ich hab's immer noch nicht geschafft. Shame on me", gab sie lachend zu, bekräftigte aber: "Ich möchte es auf jeden Fall noch machen, ja." Auch ihre Zwillingsschwester Cheyenne Pahde (31) beschäftigt das Thema Familienplanung, die ehemalige AWZ-Darstellerin geht es jedoch auf ihre eigene Art an. "Ich gehe total nach meinem Gefühl. Und wenn was passt, dann passt was. Es kommt so, wie es kommen soll", sagte Cheyenne im Interview.

Beim Auftritt der beiden auf der Trachten-Show sorgte allerdings nicht nur die Zukunftsplanung für Gesprächsstoff, sondern auch ihre Dirndl-Schleifen. Traditionell bedeutet eine Schleife auf der rechten Seite, dass eine Frau vergeben ist – bei beiden Schwestern saß sie rechts. Auf Nachfrage stellte Cheyenne jedoch klar, dass dahinter keine Botschaft steckt: "Ich bin ja nicht gerade die Beste im Schleife binden. Deswegen, jetzt gerade eben sieht sie gut aus, deswegen ist sie jetzt rechts." Über ihr Liebesleben wollen die Pahde-Twins ansonsten lieber schweigen. Valentina hatte in der Vergangenheit Beziehungen mit ihrem "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Kollegen Raúl Richter (39) sowie mit Profi-Wakeboarder Dominik Gührs, beide Beziehungen hielten jedoch nicht. Cheyenne wird zuletzt eine Romanze mit Fußballer Holger Badstuber (37) nachgesagt.

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Instagram / valentinapahde Valentina Pahde, Juni 2026

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"Planet Pahde" / Basti Sevastos Cheyenne und Valentina Pahde, "Planet Pahde"-Podcast-Duo

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Valentina Pahde und Raúl Richter bei der Mercedes-Benz Fashion Week in Berlin