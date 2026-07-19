Fans entsetzt: Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic beim Dinner

Fans der Show Prominent getrennt reiben sich aktuell verwundert die Augen, denn ein neues Gruppenfoto, das Teilnehmerin Tessa Bergmeier (36) auf Instagram teilte, zeigt gar Verwunderliches: Auf dem Schnappschuss ist eine illustre Reality-Runde zu sehen, darunter Tessa selbst und Vanessa Nwattu (26) vor gut gefüllten Tellern in einem Restaurant. Doch der eigentliche Knaller sitzt ihr direkt gegenüber: Aleks Petrovic (35) – der Mann, der zuletzt mit einem Glaswurf in ihre Richtung Schlagzeilen machte. In den sozialen Medien kochten die Spekulationen entsprechend schnell hoch, da Vanessa in der Sendung den Eindruck vermittelt hatte, mit Aleks endlich abschließen zu wollen. Fans reagieren extrem irritiert und hinterfragen das harmonisch wirkende Dinner, das laut Tessa direkt nach den Dreharbeiten stattgefunden haben soll.

Unter einem auf TikTok geteilten Screenshot sammeln sich verstörte Fans, die sich fragen, ob Vanessa denn wirklich gar nichts aus den vergangenen Shows mit Aleks gelernt habe. Einzelne vermuten jedoch, dass es sich bei dem Abendessen um eine Art Pflichtprogramm gehandelt habe: "Die waren in der Gruppe essen. Vermutlich wollten beide nicht die Spielverderber sein und haben sich geduldet." Tessa ihrerseits meldete sich angesichts der Aufregung nun selbst noch einmal zu Wort und versuchte, die Wogen zu glätten: "Wir waren alle in demselben Hotel und haben natürlich miteinander zu Abend gegessen, weil alle Hunger hatten. Kann man auch unschwer erkennen, dass alle noch die Spielkleidung anhaben. Manche sollten sich echt mal zusammenraffen, was sie da von sich geben", stellt das Model klar.

In einem weiteren Posting ging Tessa schließlich noch ausführlicher auf die Reaktionen zur aktuellen Staffel ein, die offenbar nicht durchgehend positiv ausfielen. Seit der Ausstrahlung erreichen die 36-Jährige immer wieder Hasskommentare, die unter die Gürtellinie gehen. Dazu sagt Tessa klar: Die Kritik an ihrem eigenen Auftreten halte sie gern aus, doch Beleidigungen und Hassnachrichten will sie nicht länger hinnehmen. Außerdem sollten die User ihrer Meinung nach endlich begreifen, dass im Fernsehen immer nur ein winziger Ausschnitt der Realität zu sehen sei, während viele verletzende Momente gar nicht gezeigt würden.

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Instagram / vanessa.nwa Aleks Petrović und Vanessa Nwattu, Influencer

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RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Prominent getrennt"

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RTL "Prominent getrennt"-Teilnehmer Tessa Bergmeier und Jakob Morgenstern

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