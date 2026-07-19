Nicht "Star Wars": Das ist George Lucas' Sci-Fi-Favorit

George Lucas (82) hat mit Star Wars eines der erfolgreichsten Franchises der Filmgeschichte erschaffen – doch wenn es um seinen persönlichen Science-Fiction-Favoriten geht, muss seine eigene Schöpfung den Thron räumen. In der Dokumentation "Standing on the Shoulders of Kubrick: The Legacy of 2001" schwärmt der Regisseur von Stanley Kubricks (†70) Meisterwerk "2001: Odyssee im Weltraum" aus dem Jahr 1968: "Stanley Kubrick hat den definitiven Science-Fiction-Film gemacht, und es wird sehr schwierig sein, dass jemand kommt und einen besseren Film macht." Auf technischer Ebene könne "Star Wars" zwar mithalten, aber: "Ich persönlich halte '2001' für viel besser."

Besonders eine Sache beeindruckt den Filmemacher bis heute. "Was die traditionellen Spezialeffekte angeht, so ist dies der Höhepunkt. Wenn man auf die ersten 70 Jahre zurückblickt, ist dies der beste Film. Und das wird er auch immer bleiben", sagt George. Darüber hinaus hebt er die kulturelle Bedeutung von Stanleys Werk hervor: Es sei "das erste Mal, dass die Leute Science-Fiction ernst nahmen." Zuvor seien viele Filme des Genres, vor allem in den 1950er-Jahren, eher B-Movies gewesen – Geschichten über Riesenmonster und Riesenspinnen. Mit "2001" habe Stanley dem Genre eine völlig neue Dimension gegeben.

George ist damit nicht allein: Auch Regisseure wie Steven Spielberg (79) und James Cameron (71) nennen "2001: Odyssee im Weltraum" als maßgebende Inspiration für ihr eigenes Schaffen. George selbst hat nie verheimlicht, wie sehr Stanleys Film ihn bei seiner Arbeit beeinflusst hat. Mit "Star Wars" debütierte der Filmemacher 1977 und erschuf damit ein Universum, das die Kinogeschichte für immer verändern sollte – der erste Teil wurde aus dem Stand zum erfolgreichsten Film des Jahres. Und das, obwohl die Reihe eigentlich als Kinderfilm geplant war.

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Getty Images George Lucas bei der Netflix-Ausstellung "Frankenstein" in Los Angeles, Januar 2026

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Imago Gary Lockwood und Keir Dullea in einer Szene aus "2001: Odyssee im Weltraum" von Stanley Kubrick

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Getty Images Regisseur Stanley Kubrick