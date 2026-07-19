Angebliches Testament von Prinzessin Diana aufgetaucht

Der Kensington-Palast kommt nicht zur Ruhe: Dieses Mal sorgt ein Fund aus einer klemmenden Schreibtischschublade für Aufsehen. Wie OK! unter Berufung auf einen Palast-Insider berichtet, sei in einem selten genutzten Raum jetzt ein handschriftliches Dokument aufgetaucht. Es soll sich dabei um ein geheimes Testament von Prinzessin Diana (†36) handeln, datiert nur wenige Wochen vor ihrem Unfalltod in Paris im Jahr 1997. Das Papier berge emotionalen wie politischen Sprengstoff für das britische Königshaus: Neben privaten Mahnungen an ihre Söhne enthalte das Schriftstück auch unmissverständliche Anweisungen bezüglich ihres Ex-Manns Charles (77) und dessen damaliger Geliebter Camilla (79).

Laut den Angaben des Informanten richtet sich Diana in einer beigefügten Notiz direkt an Prinz William (44) und Prinz Harry (41). Sie appelliere an die Brüder, stets füreinander einzustehen, sich nicht von der royalen Rolle entfremden zu lassen und die eigenen Werte zu wahren. Demgegenüber stünden jedoch harte posthume Sanktionen gegen die Krone: So habe Diana verfügt, dass Charles ihrer Beerdigung fernzubleiben habe und Camilla von jeglicher Erbfolge ihrer persönlichen Besitztümer auszuschließen sei. Neben den privaten Abrechnungen sehe das Dokument zudem den Ausbau ihres karitativen Engagements vor, darunter Stipendien für Medizinstudentinnen im pakistanischen Lahore.

Der angebliche Fund passt gut zum bekannten Narrativ der warmherzigen, verletzten und eigensinnigen Fürstin. Diana pflegte zeitlebens enge Verbindungen nach Pakistan und versuchte, ihre Kinder abseits des starren Protokolls zu erziehen. Ob das Schriftstück einer kritischen Echtheitsprüfung standhält oder lediglich die britische Gerüchteküche bedient, bleibt vorerst offen. Angesichts des realen, tiefen Grabens zwischen den Prinzen kommt dieser Bericht für das Image der Windsor-Dynastie dennoch zu einem denkbar unpassenden Zeitpunkt.

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Getty Images Prinzessin Diana, 1983

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REX FEATURES LTD. / ActionPress Prinz Charles und Prinzessin Diana mit Prinz William (links) und Prinz Harry (rechts), 1987

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Imago König Charles und Königin Camilla in London an seinem 77. Geburtstag, November 2025