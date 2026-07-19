Rote Karte bei WM aufgehoben: Donald Trump stichelt erneut

Bei einem FIFA-Empfang im Trump Tower in New York hat US-Präsident Donald Trump (80) erneut für Aufsehen gesorgt. Der Politiker gab bei der Veranstaltung öffentlich zu, FIFA-Präsident Gianni Infantino persönlich angerufen zu haben – und zwar in Sachen Roter Karte für US-Stürmer Folarin Balogun. Der hatte beim WM-Sechzehntelfinale gegen Bosnien-Herzegowina die Rote Karte gesehen und wäre damit eigentlich automatisch für das Achtelfinale gesperrt gewesen. Die FIFA hob die Sperre jedoch überraschend auf. Direkt an den neben ihm stehenden Infantino gewandt, sagte Trump laut oe24: "Du hast eine großartige, großartige, großartige Entscheidung getroffen."

Obwohl die FIFA darauf bestand, dass ihre formal unabhängige Disziplinarkommission die Entscheidung zur Aufhebung der Sperre getroffen habe, klingen Trumps Worte nach einer persönlichen Intervention des Weltverbandspräsidenten. Der US-Präsident, der beim WM-Finale die Trophäe überreichen wird, legte beim Empfang noch nach und richtete sich erneut an Infantino: "Ich weiß, dass du niemals die Anerkennung dafür bekommst." Sportlich brachte die Aufhebung der Sperre dem US-Team übrigens keinen Erfolg – trotz Baloguns Einsatz verloren die Amerikaner das Achtelfinale gegen Belgien mit 1:4.

Trumps Eingeständnis, Infantino angerufen zu haben, hatte bereits im Vorfeld weltweit für Empörung gesorgt. Vor allem in Europa wurde der Vorgang als unzulässige Einmischung der Politik in den Sport kritisiert. Donald Trump ist nicht nur als Politiker bekannt, sondern war vor seiner Präsidentschaft auch als Unternehmer und Realitystar aktiv. Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko statt – Donald hat das Turnier von Beginn an aktiv begleitet und sich dabei wiederholt öffentlich zu Wort gemeldet.

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Getty Images Bei einer Kundgebung in Clive spricht Donald Trump im Horizon Events Center

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Getty Images Gianni Infantino im Dezember 2022

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Getty Images Donald Trump und Gianni Infantino beim World Cup 2026 Official Draw in Washington.