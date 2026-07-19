"Die Odyssee": Robert Pattinson nahm Tom Holland den Druck

Christopher Nolans (55) kommendes Epos "The Odyssey" wirft seine Schatten voraus – und Tom Holland (30) plaudert bereits fleißig aus dem Nähkästchen. In einem Roundtable-Gespräch mit Entertainment Weekly verriet der Schauspieler, wie erleichtert er war, als er erfuhr, dass Robert Pattinson (40) in dem Film mitspielen würde. Tom selbst schlüpft in die Rolle des Telemachos, Sohn von Matt Damons (55) Odysseus, während Pattinson den Freier Antinoos verkörpert – also jemanden, der Penelope, gespielt von Anne Hathaway (43), heiraten will. Neben ihnen zählen außerdem Zendaya (29), Charlize Theron (50), Benny Safdie (40) und John Leguizamo zum Ensemble des Großprojekts.

Die Reibung zwischen seinen und Roberts Figuren sei entscheidend für seine gesamte Reise im Film, so Tom. Es sei ihm wichtig gewesen, dass diese Dynamik authentisch und bedrohlich genug wirke, damit sein Charakter nachvollziehbar eine mutige Entscheidung trifft. Die Gewissheit, dass Robert an seiner Seite steht, habe ihm dabei enorm geholfen: "Ich wusste, als ich herausfand, dass du Antinoos spielst, dass ich mich entspannen konnte, denn du bist so gut darin, ein Vollidiot zu sein", sagte er gegenüber Entertainment Weekly direkt an seinen Schauspielkollegen gewandt. Außerdem schwärmte er: "Rob und ich haben jetzt drei Filme zusammen gedreht, alle sehr unterschiedlich. Ich habe jede Minute der Arbeit mit Rob geliebt und hatte immer das Gefühl, das Set als besserer Schauspieler zu verlassen, weil er die Einsätze in jeder Szene erhöht."

Für Tom und Robert ist "The Odyssey" bereits das dritte gemeinsame Filmprojekt. Zuvor standen sie zusammen für "The Lost City of Z" und "The Devil All the Time" vor der Kamera. Für Tom ist die Nolan-Produktion ein weiterer großer Schritt in seiner Karriere. Der Schauspieler ist vor allem als Marvel-Superheld Spiderman bekannt und privat mit seiner Kollegin Zendaya liiert – die in "The Odyssey" ebenfalls mit von der Partie ist. Robert gestand neulich in einem Interview, dass er Zendaya am Set nicht einmal erkannt habe.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Robert Pattinson und Tom Holland

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Getty Images Stars bei der Weltpremiere von "The Odyssey" im Odeon Luxe Leicester Square in London

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Getty Images Tom Holland bei der New-York-Premiere von "The Odyssey"