Geparden-Unterhose: Robert Pattinsons kurioser Wunsch am Set

Robert Pattinson (40) hat beim Dreh zu Christopher Nolans (55) Epos "The Odyssey" einen ungewöhnlichen Wunsch an die Kostümabteilung herangetragen. Der 40-jährige Brite, der in dem Film die Rolle des Bösewichts Antinous verkörpert, wollte partout, dass seine Figur unter dem antiken griechischen Gewand eine Geparden-Unterhose trägt. In einem Interview mit der US-Sendung Today erzählte er lachend davon: "Sobald ich das Drehbuch gelesen hatte, dachte ich: Ich will Geparden-Unterhosen haben, die man durch das Outfit hindurchschimmern sehen kann. Und da hat er, glaube ich, die Grenze gezogen."

Für Robert war die Idee alles andere als ein Witz – sie hatte für ihn eine klare Logik. "Ich dachte: Antinous ist genau so ein Typ. Er hat diese Sinnlichkeit an sich. Er liebt einfach das Vergnügen", erklärte der Schauspieler. In seinem Kopf entwickelte sich das schnell zur Vorstellung der "luxuriösesten Fell-Unterhose", die denkbar wäre. "Das klingt so lächerlich, wenn man es laut ausspricht. Aber das ist mein Job! Es ist mein Job, solche Gedanken zu haben", räumte er schmunzelnd ein. Gegenüber dem Magazin GQ hatte er bereits zuvor von einem ähnlichen Wunsch berichtet: "Ich habe bei meiner Kostümanprobe immer wieder gesagt: Ich will unbedingt Leoparden-Unterhosen haben. Ich will sie einfach ein bisschen unter meinem Rock hervorblitzen lassen, so ein kleines glitzerndes Fell."

In "The Odyssey" steht Robert an der Seite eines hochkarätigen Ensembles, zu dem unter anderem Matt Damon (55), Zendaya (29), Tom Holland (30), Anne Hathaway (43) und Charlize Theron (50) gehören. Der Film ist seit Kurzem in den Kinos zu sehen. Dass der Schauspieler so tief in seine Rolle eintaucht, kommt nicht von ungefähr: Regisseur Christopher Nolan legt laut Today-Moderatorin Kaylee Hartung großen Wert darauf, dass seine Darsteller echte Experten für ihre jeweiligen Figuren werden. Robert ist vor allem durch seine Rolle als Vampir Edward Cullen in der Twilight-Reihe bekannt geworden und hat sich seitdem mit anspruchsvollen Projekten einen Namen als vielseitiger Charakterdarsteller gemacht.

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Getty Images Robert Pattinson bei der Premiere von "The Drama" in New York City im April 2026

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Getty Images Christopher Nolan spricht bei der Universal- und Focus-Präsentation während der CinemaCon in Las Vegas, 15. April 2026

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Getty Images John Leguizamo, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, Tom Holland, Matt Damon, Anne Hathaway und Zendaya bei der Premiere von "Die Odyssey" in Paris