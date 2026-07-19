Shaq stichelt nach Taylor Swifts Hochzeit mit vier Worten

Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) haben sich das Ja-Wort gegeben – und die Hochzeit war ein echtes Spektakel. Am 3. Juli heirateten die Sängerin und der NFL-Star vor rund 1.000 Gästen im berühmten Madison Square Garden in New York City. Zu den Feiernden gehörten unter anderem Selena Gomez (33), Bradley Cooper (51), Gigi Hadid (31), Dakota Johnson (36) und Mariska Hargitay (62). Nach der Trauung zeigten die Videowürfel außerhalb der Arena die freudige Botschaft: "JUST&T MARRIED!" NBA-Legende Shaquille O'Neal (54) war zwar nicht dabei – ließ es sich aber nicht nehmen, die Frischvermählten auf seine ganz eigene Art zu kommentieren.

Beim Fanatics Fest im Javits Center in New York City gab Shaq am 17. Juli gegenüber dem Magazin People zu, dass er keine Einladung erhalten hatte – und quittierte das mit trockenem Humor. "Nein. Danke, Taylor. Danke, Travis", sagte der 54-Jährige mit unbewegter Miene in die Kamera. Anschließend richtete er Worte an das Brautpaar: "Möge es für immer halten." Auch sein Freund Charles Barkley (63) stand laut Shaq offenbar nicht auf der Gästeliste.

Taylor und Travis hatten sich im Jahr 2023 kennengelernt, nachdem Travis sie in seinem Podcast "New Heights" erwähnt hatte. Öffentlich wurde die Romanze im September 2023, als Taylor ihr erstes Spiel der Kansas City Chiefs besuchte und dabei in einer privaten Loge neben Travis' Mutter Donna saß. Die Verlobung gaben die beiden am 26. August 2025 in einem gemeinsamen Instagram-Post bekannt, der mehrere Fotos eines romantischen Gartenantrag-Moments zeigte. Knapp ein Jahr später folgte nun die Hochzeit.

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Getty Images Shaquille O'Neal, Dezember 2025

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Imago Taylor Swift und Travis Kelce bei den US Open 2024 im USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens

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Getty Images Zeltaufbau vor dem Madison Square Garden vor Taylor Swifts Hochzeit