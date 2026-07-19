So erfuhr Ethan Slater von Arianas Flirt mit Ex-Flamme Ricky

Dass Ariana Grande (33) und ihr Ex Ricky Alvarez (35) wieder ein Paar sind, ist längst kein Geheimnis mehr - doch ihrem Ex-Partner Ethan Slater (34) hat die Sängerin davon offenbar kein Wort gesagt. Laut einem Bericht der Daily Mail hat der Schauspieler von der neuen alten Liebe nur durch gemeinsame Bekannte erfahren. "Ariana hat Ethan nicht direkt informiert, aber gemeinsame Freunde haben ihm erzählt, dass sie jetzt wieder mit Ricky zusammen ist", zitiert das Blatt einen Insider. Außenstehende betonen dabei, dass sie während ihrer Beziehung mit Ethan nie eine Grenze überschritten habe, auch wenn sie mit Ricky stets losen Kontakt gehalten habe - schließlich hätten die beiden gemeinsame Freunde.

Dass die Gefühle für ihren ehemaligen Tänzer wieder aufgeflammt sind, deutete Ariana zuletzt auch ganz öffentlich an. Bei einem Konzert ihrer "Eternal Sunshine"-Tour am 13. Juli im Barclays Center in Brooklyn änderte sie einen Songtext ab, der es prompt in die sozialen Medien schaffte: In ihrem Hit "Thank U, Next" aus dem Jahr 2018, in dem sie mehrere frühere Partner beim Namen nennt, singt sie normalerweise die Zeile "Habe einige Lieder über Ricky geschrieben / Jetzt höre ich sie und lache" - doch an diesem Abend ersetzte sie den zweiten Teil durch "Wir finden immer wieder zurück". Auch abseits der Bühne wurde das Paar bereits mehrfach gemeinsam gesichtet - zunächst Ende Juni bei einem Restaurantbesuch in Austin, Texas, anlässlich von Arianas Geburtstag, dann beim Einkaufen in Boca Raton, Florida. Laut einem Insider der Daily Mail ist es nun offizielle Sache: "Ariana und Ricky sind wieder vollständig ineinander verstrickt und zusammen."

Ariana und Ricky führten bereits zwischen 2015 und 2016 eine kurze Beziehung. Ein Insider erklärt nun gegenüber der Daily Mail, was die Sängerin wieder zu ihm zurückgezogen habe: "Was sie letztendlich zurückgebracht hat, war der Komfort und die Vertrautheit, die sie teilen. Sie hat nicht das Gefühl, sich beweisen zu müssen, und es gibt ein Vertrauensniveau, das damit einhergeht, sich so gut zu kennen." Bevor das Liebes-Comeback mit Ricky öffentlich wurde, war Ariana drei Jahre lang mit ihrem "Wicked"-Co-Star Ethan zusammen. Die Trennung bestätigte Page Six Anfang Juni. Damals hieß es, die beiden wollten freundschaftlich auseinandergehen. Wie Ethan zu Arianas neuer Beziehung so kurz nach dem Liebes-Aus steht, ist bislang nicht bekannt.

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Instagram / arianagrande Ariana Grande im März 2026

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Imago Ariana Grande mit Freund Ricky Alvarez bei der Ankunft am Tokyo International Airport, 11. April 2016

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Imago Ariana Grande und Ethan Slater, März 2025