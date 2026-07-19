So emotional nimmt Kylie Jenner Abschied von Oma MJ

Kylie Jenner (28) nimmt mit einem sehr persönlichen Gedenken Abschied von ihrer Großmutter Mary Jo Shannon (†91). Nachdem Kris Jenner (70) den Tod ihrer Mutter am Donnerstag öffentlich gemacht hatte, teilte Kylie am Samstag in ihrer Instagram-Story mehrere alte Familienaufnahmen. Die Bilder wurden in einem dunklen Raum groß auf eine Leinwand projiziert und zeigten berührende Momente aus früheren Jahren. Darunter befanden sich auch Schnappschüsse aus den frühen 2000ern, auf denen Kylie und ihre Schwester Kendall Jenner (30) zusammen mit ihrer Oma zu sehen sind. Zusätzlich veröffentlichte die Unternehmerin ein Schwarz-Weiß-Foto, das MJ als junge Frau zeigt.

Den Tod ihrer Mutter hatte Kris Jenner zuvor in einem bewegenden Statement in den sozialen Medien bekanntgegeben. "Heute haben wir Abschied von meiner wunderschönen Mama MJ genommen. Es gibt keine Worte, die beschreiben könnten, was sie mir bedeutet hat oder wie herzzerreißend dieser Abschied ist", schrieb die 70-Jährige. Weiter erinnerte sie sich: "Meine Mama war das Herz unserer Familie. Sie hat mir alles beigebracht, was wirklich zählt – die Familie zu lieben, freundlich zu sein, für die Menschen da zu sein, die man liebt, und keinen gemeinsamen Moment als selbstverständlich zu nehmen."

Auch Kim Kardashian (45) hatte sich kurz nach Bekanntgabe der traurigen Nachricht öffentlich zu Wort gemeldet. In einem emotionalen Instagram-Post verabschiedete sie sich mit einer Bilderreihe von Mary Jo. Sie nannte MJ ihre "beste Freundin", ihre Klatschpartnerin und ihren "Zwilling für die Ewigkeit". Dazu schrieb Kim: "Du hast uns allen die Bedeutung von Familie gelehrt, und diese Werte werden wir für immer mit uns tragen." Besonders persönlich: MJ habe ihr auch gezeigt, was es heißt, eine hart arbeitende Geschäftsfrau zu sein. Kim erzählte, dass sie ihren allerersten Job in MJs Kinderbekleidungsgeschäft in San Diego bekam.

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Instagram / kyliejenner Kylie Jenners Look für die Golden Globes 2026

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Instagram / kyliejenner Mary Jo Campbell mit ihren Enkeln Kendall und Kylie Jenner

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Instagram / kyliejenner Mary Jo Campbell mit ihren Enkelinnen