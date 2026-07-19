Rechtsstreit: Kim Zolciak entgeht nur knapp einer Haftstrafe

Reality-TV-Star Kim Zolciak (48) ist gerade noch einer Gefängnisstrafe entkommen. Im erbitterten Scheidungsstreit mit ihrem Ex Kroy Biermann schuldete die ehemalige Darstellerin von "The Real Housewives of Atlanta" einem vom Gericht bestellten Verfahrensvormund offene Gebühren in Höhe von rund 2.200 Euro. Ein Richter in Georgia hatte sie angewiesen, diesen Betrag fristgerecht zu begleichen – andernfalls drohte ihr die Inhaftierung. Wie TMZ berichtet, kam Kim dieser Forderung am 14. Juli vollständig nach und konnte so eine mögliche Haftstrafe abwenden.

Hintergrund des Kostenstreits ist der seit Jahren andauernde Rosenkrieg des einstigen Glamourpaares. Der Vormund war beauftragt worden, Kim, Kroy und die gemeinsamen Kinder anzuhören und eine Empfehlung zu den Sorgerechtsfragen abzugeben. Kim soll sich dabei wiederholt mit der Fachfrau angelegt haben und warf ihr vor, ihre Hinweise auf angebliche Misshandlungen und ihre Sorgen um Kroys Erziehung nicht ernst genug zu nehmen. Kroy wiederum beschuldigte offenbar seine Noch-Ehefrau, die Kinder psychisch zu belasten, und wies Kims Vorwurf zurück, die Vormundin sei gegen sie. Parallel streiten die beiden weiterhin um Unterhalt und finanzielle Fragen. Seit dem endgültigen Bruch liefern sich die frühere "Real Housewives"-Darstellerin und der Ex-Sportler immer wieder juristische Auseinandersetzungen, bei denen es immer wieder um die Kinder und Geld geht.

Die zerrüttete Beziehung des Ex-Paares belastet auch die teilweise bereits erwachsenen Kinder. Kims Tochter Brielle Biermann (29), die aus einer früheren Beziehung stammt und von Kroy adoptiert wurde, sprach vor Kurzem offen über das angespannte Verhältnis zu ihrem Adoptivvater. Sie verriet, dass sie seit einiger Zeit keinen Kontakt mehr zu Kroy hat und nicht glaubt, dass er zu ihrer anstehenden Hochzeit erscheinen wird. Früher traten Kim, Kroy und die Kinder in gemeinsamen Realityformaten auf und präsentierten sich als eng verbundene Patchworkfamilie. Die Familienstrukturen hatten sich über die Jahre gefestigt, nachdem Kroy die Rolle des Vaters auch für Kims ältere Töchter übernahm. Nun zeigt sich in der Öffentlichkeit vor allem die private Distanz der Beteiligten – besonders deutlich in Brielles Aussagen zu ihrem Verhältnis zu Kroy und ihren Plänen für den großen Tag.

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Instagram / kimzbiermann Kim Zolciak, Realitystar

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Getty Images Kroy Biermann und Kim Zolciak in Yonkers, 6. Mai 2017

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Instagram / bseidl21 Brielle Biermann und Billy Seidl im April 2023

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