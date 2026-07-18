Brielle Biermanns Hochzeit wird zur Familienzerreißprobe

Brielle Biermann (29) steht kurz vor ihrer Hochzeit – und die Vorfreude ist ihr anzumerken. Die 29-jährige Tochter von Reality-TV-Star Kim Zolciak (48) will Baseballspieler Billy Seidl heiraten und laut einem Gespräch mit TMZ soll das Fest schon bald steigen. Eines steht bereits fest: Es wird eine Strandhochzeit werden. Wann und an welchem Traumstrand sich Brielle und ihr Partner das Jawort geben werden, will sie allerdings noch für sich behalten. Offen ist außerdem, ob ihr Adoptivvater Kroy Biermann an ihrem großen Tag dabei sein wird. "Ich habe nicht wirklich mit Kroy gesprochen. Wie ich schon sagte, ist es noch in der Schwebe, alles ändert sich ständig", erklärte Brielle gegenüber TMZ.

Deutlich wurde sie auch mit Blick auf den laufenden Sorgerechtsstreit zwischen Kroy und ihrer Mutter Kim Zolciak um die vier jüngeren Kinder der Familie. "Ich stimme vielen Dingen nicht zu, die er getan hat. ... Meine Mom hat es nicht verdient, in dieser Situation zu sein", sagte Brielle zu TMZ. Zuletzt hatte TMZ berichtet, dass ein Gericht Kroy vorübergehend das primäre Sorgerecht für die vier gemeinsamen Kinder zugesprochen hat, nachdem er Kim als "instabil und ungeeignet" bezeichnet hatte. Kim wiederum erhob schwere Vorwürfe gegen Kroy: In einem Antrag auf eine Notfallanhörung behauptete sie, die Kinder seien bei Kroy einem Risiko körperlichen und seelischen Missbrauchs ausgesetzt.

Brielle und Billy haben seit April 2023 offiziell eine Beziehung. Im Februar 2024 machte Brielle die Verlobung publik, nachdem Billy, der als Pitcher in der Minor League spielte, ihr den Antrag gemacht hatte. Auf Instagram teilte sie damals Fotos des besonderen Moments – Billy kniend vor ihr, während sie sich überrascht die Hand vor den Mund hält. Dazu schrieb sie: "Für immer mit dir." Kim und Kroy hatten im November 2011 geheiratet, Kroy adoptierte Brielle und ihre Schwester Ariana kurz darauf. Gemeinsam haben Kim und Kroy vier weitere Kinder: Kroy Jr., Kash sowie die Zwillinge Kaia und Kane. Trotz der aktuellen Spannungen zeigen Brielle, ihre Mutter und Schwester in den sozialen Medien weiterhin, wie eng sie als Mutter-Tochter-Trio zusammenhalten und ihren Alltag miteinander teilen.

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Instagram / briellebiermann Brielle Biermann im April 2023

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Instagram / bseidl21 Brielle Biermann und Billy Seidl im April 2023

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Instagram / kimzbiermann Kim Zolciak, Realitystar