Kim Zolciak erhebt nun schwere Vorwürfe gegen ihren Ex Kroy

Im Rosenkrieg zwischen Kim Zolciak (48) und ihrem Ex-Mann Kroy Biermann wird es nun richtig ernst: Die Realitydarstellerin hat laut Gerichtsunterlagen, die TMZ vorliegen, schwere Vorwürfe gegen den ehemaligen NFL-Profi erhoben. Demnach sollen sich die gemeinsamen Kinder regelmäßig bei ihrer Mutter melden, wenn sie bei Kroy sind – weil sie Hunger haben und Medikamente brauchen. Noch gravierender ist jedoch ein weiterer Vorwurf: Kim behauptet, Kroy habe einen ihrer Söhne während eines hitzigen Streits über das Sofa geworfen.

Laut den Unterlagen soll ein gerichtlicher Vormund sowohl über die emotionalen als auch die körperlichen Übergriffe informiert worden sein, doch Kim zufolge habe kein Fachmann Alarm geschlagen, weil der Missbrauch "keine Spuren hinterlassen" habe. Außerdem erhebt die 48-Jährige weitere schwere Anschuldigungen: Kroy soll in den vergangenen Monaten mehrere Affären gehabt haben, wobei eine der Frauen Kontakt zu den Kindern gehabt und sogar Urlaube mit ihnen verbracht haben soll. Die Kinder sollen zudem berichtet haben, dass sie ihren Vater "stundenlang nicht zu sehen" bekämen, aber "hören konnten, wie er sexuelle Handlungen mit seiner jeweiligen Freundin" vollzieht. Kim beruft sich zudem auf eine Textnachricht, die eine Freundin an Kims Freund Kyle Mowitz geschickt haben soll: "Ich glaube Kim. Er ist missbräuchlich. Und sein Missbrauch ist anders als alles, was ich je erlebt habe. Er macht dich klein und gibt dir das Gefühl, als wärst du dumm und der schlimmste Mensch der Welt."

Kim und Kroy haben zusammen vier minderjährige Kinder: Kroy Jr., Kash sowie die Zwillinge Kaia und Kane. Kroy adoptierte außerdem Kims Töchter Brielle und Ariana aus einer früheren Beziehung. In ihrem seit 2023 schwelenden Sorgerechtsstreit ging es in den vergangenen Monaten bereits mehrfach hoch her. Zuletzt hatte Kroy Kim Vernachlässigung vorgeworfen. Daraufhin wurde ihr laut TMZ vorübergehend das Sorgerecht entzogen, und sie erhielt nur eingeschränkte Zeit mit den Kindern, während Kroy in vielen Alltagsfragen das Entscheidungsrecht zugesprochen wurde. Nun erhebt Kim ihrerseits Anschuldigungen gegen Kroy. Die Trennung des einstigen Paares sorgt damit weiterhin für Schlagzeilen.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimzbiermann Kim Zolciak, Realitystar

Anzeige Anzeige

Frederick M. Brown/Getty Images Kim Zolciak-Biermann in Pasadena

Anzeige Anzeige