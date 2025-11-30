Holly Willoughby muss wegen unachtsamen Fahrens vor Gericht

Die ehemalige "This Morning"-Moderatorin Holly Willoughby (44) steht nächste Woche vor Gericht, nachdem sie beschuldigt wurde, am 28. August in ihrem Mini Cooper unachtsam gefahren zu sein. Der Vorfall ereignete sich Berichten zufolge in der Nähe ihres luxuriösen Hauses in London, das auf einen Wert von rund 3,4 Millionen Euro geschätzt wird. Die Anhörung ist am Dienstag vor dem Lavender Hill Magistrates’ Court angesetzt. Laut The Sun droht der Dreifachmutter eine Geldstrafe und bis zu neun Strafpunkte auf ihrem Führerschein. Es wird erwartet, dass sie ihren Fall ohne persönliche Anwesenheit durch eine schriftliche Stellungnahme klären lässt.

Hollys Autofahrverhalten sorgte schon früher für Schlagzeilen. 2019 parkte sie ihren Mercedes-Geländewagen unrechtmäßig in einer Behindertenparkbucht und begründete dies damals mit einem platten Reifen. Ein weiterer Vorfall aus dem Jahr 2016 drehte sich um den Diebstahl desselben Fahrzeugs, das später vor den Büros ihres Ehemannes Dan Baldwin wiedergefunden wurde. Diese Eskapaden kommen zu einer ohnehin schwierigen Phase in Hollys Leben, die durch Karriere-Turbulenzen und persönliche Sicherheitsthemen geprägt war. Erst letztes Jahr wurde ein Mann zu einer langen Haftstrafe verurteilt, nachdem er einen Plan geschmiedet hatte, die Moderatorin zu entführen.

Abseits von Gerichtsverhandlungen scheint die erfahrene TV-Moderatorin jedoch ihren Weg zurück ins Rampenlicht zu suchen. Nach ihrer Trennung von verschiedenen TV-Projekten hat Holly laut Branchenberichten in Erwägung gezogen, die Nachfolge von Tess Daly und Claudia Winkleman bei Strictly Come Dancing anzutreten, nachdem diese überraschend die Show verlassen hatten. Ihre tiefe Verbindung zur britischen Unterhaltungswelt und ihre jahrelange Erfahrung machen Holly zu einer starken Kandidatin für neue Top-Moderationsrollen, auch wenn aktuell keine festen Projekte bekannt sind.

Getty Images Holly Willoughby beim "Dancing On Ice"-Fotocall in London

Getty Images Holly Willoughby, Moderatorin

Getty Images Holly Willoughby und Phillip Schofield, 2020