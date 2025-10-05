Holly Willoughby plant ihr TV-Comeback

Holly Willoughby (44) plant nun angeblich ein spektakuläres TV-Comeback. Nach einer längeren Pause will sie sich jetzt als Solo-Moderatorin in der Primetime etablieren. Zusammen mit ihrem Ehemann Dan Baldwin, einem erfolgreichen TV-Produzenten, arbeitet sie laut Daily Mail bereits an neuen Formaten, um die Zuschauer erneut zu begeistern. Nach dem Ende mehrerer TV-Projekte wie "Dancing On Ice" und "Celebrity Bear Hunt" war Holly erstmals seit über 21 Jahren ohne feste Show. Insider berichten laut The Sun, dass sie sich als weibliches Pendant zu Talkshow-Größen wie Jonathan Ross (64) oder Graham Norton (62) sieht. Sie habe bereits Freunde aus der Unterhaltungsbranche kontaktiert, um Unterstützung zu sammeln.

Währenddessen baut die Moderatorin ihre Einnahmequellen durch verschiedene Marken-Kooperationen weiter aus. Dazu zählen langjährige Engagements mit Garnier und BeautyPie sowie ihr eigenes Unternehmen Wylde Moon. Letzteres ist eine Wellness- und Lifestyle-Marke mit Produkten wie Kerzen und Parfums und beschäftigt sich mit Schönheit und Spiritualität. Dabei trifft sie aber nicht immer auf Zustimmung: Zuletzt sorgte ein Werbepost für eine private Gesundheitsbehandlung für Unmut bei ihren Followern. Um negative Reaktionen zu vermeiden, schaltete sie laut Daily Mail die Kommentar-Funktion ihres Social-Media-Beitrags aus.

Privat scheint Holly überglücklich zu sein. Ihre Beziehung zu Dan, den sie 2004 bei der Arbeit kennenlernte, bleibt offenbar ein zentraler Stützpfeiler in ihrem Leben. Die beiden teilen ihre Leidenschaft für die Medien und scheinen fest entschlossen, Holly erneut an die Spitze der TV-Welt zu bringen. Für Holly, Mutter von drei Kindern, eröffnet sich damit ein neues Kapitel, das ihr Comeback in der Medienlandschaft prägen könnte. Fans dürfen gespannt sein, welche Überraschungen sie bei ihren Projekten bereithält.

Getty Images Holly Willoughby beim "Dancing On Ice"-Fotocall in London

Backgrid / ActionPress Holly Willoughby und ihr Mann Daniel

Getty Images Holly Willoughby, Moderatorin