Auf Straße uriniert: Droht Wayne Rooney eine Geldstrafe?

Wayne Rooney (39) sorgte am vergangenen Wochenende für Aufsehen, als er während eines nächtlichen Ausflugs in London in aller Öffentlichkeit urinierte. Wayne hatte an diesem Abend als TV-Experte für die BBC über das FA-Cup-Viertelfinale berichtet, bevor er sich mit seinen Freunden auf den Weg machte. Über mehrere Stunden hinweg hielten sich Wayne und seine Begleitung zunächst im Treehouse Hotel in Marylebone auf, bevor sie später das Novikov Restaurant & Bar in Mayfair besuchten. Berichten zufolge endete ihr Abend gegen 2 Uhr morgens. Dabei wurde der vierfache Vater von einer Kamera erwischt, wie er in einem eleganten schwarzen Anzug an einer Straßenecke urinierte. Die Fotos liegen der Daily Mail vor.

Der kleine Zwischenfall auf der Straße könnte rechtliche Konsequenzen für den ehemaligen England-Kapitän haben. Denn in England kann öffentliches Urinieren, insbesondere wenn Beschwerden von Passanten eingehen, eine Geldstrafe von bis zu 1200 Euro oder sogar eine Anklage nach sich ziehen. Laut Stadtverwaltung verursachen Maßnahmen zur Reinigung von öffentlichem Urin allein in London erhebliche Kosten: über 1 Million Euro jährlich.

Während Wayne Schlagzeilen macht, ist seine Ehefrau Coleen Rooney (38) ebenfalls keine Unbekannte im Rampenlicht. Die vierfache Mutter feierte zuletzt Erfolge in der britischen Dschungelcamp-Show "I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here", wo sie den zweiten Platz belegte. Kurz darauf veröffentlichte sie ihre eigene Beauty-Produktlinie. Wayne selbst hat kürzlich angedeutet, er könnte sich vorstellen, in Zukunft auch an der beliebten Reality-Show teilzunehmen. "Es ist etwas, zu dem ich niemals 'Nein' sagen würde", verriet der Fußballstar der PA News Agency. Das Paar hat 2008 geheiratet und gemeinsam schon mehrere Skandale überwunden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Wayne Rooney, Ex-Fußballstar

Anzeige Anzeige

Getty Images Coleen und Wayne Rooney im Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige