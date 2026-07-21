Händchenhaltend: Florence Pugh mit Freund Finn unterwegs

Florence Pugh (30) und ihr Freund Finn Cole (30) wurden jetzt bei einem entspannten Ausflug in New York City gesichtet – und zeigten sich dabei so vertraut wie selten zuvor. Auf Fotos, die dem Magazin People vorliegen, schlenderten die beiden händchenhaltend durch die Stadt und holten sich gemeinsam eine Pizza. Anschließend machten sie es sich auf einer Parkbank gemütlich, wo Finn sich zu Florence beugte und ihr einen zärtlichen Kuss auf die Wange gab. Die Schauspielerin trotzte der Sommerhitze in einem Tanktop mit Jeans sowie Kappe und Sonnenbrille, während ihr Freund in einem weißen Grafik-T-Shirt, weiten Jeans und orangefarbener Sonnenbrille erschien.

Das Paar hält sein Privatleben sonst eher aus der Öffentlichkeit heraus. Bereits im Oktober 2024 hatte Florence in einem Interview mit der British Vogue angedeutet, dass sie jemanden datete – ohne den Namen zu nennen. Schon zuvor hatten Fans gemutmaßt, dass es sich um Finn handeln könnte, nachdem die beiden gemeinsam beim Glastonbury Festival im Juli 2024 gesichtet worden waren. Über das Verliebtsein sagte Florence in der Mai-2025-Ausgabe von Harper's Bazaar UK, es sei "knifflig" für sie zu daten, da sie "immer beschäftigt" sei und nie Verabredungen einhalten könne. "Aber es ist keine gute Antwort, von jemandem zu verlangen, das einfach zu akzeptieren. Ich will eine Familie – das will ich nicht aufgeben", so die Schauspielerin.

Anfang dieses Jahres hatte Florence die Beziehung auf Instagram öffentlich gemacht, als sie gemeinsam mit Finn bei einem Bulgari-Event in Mailand zu sehen war. Der in London geborene Finn ist vor allem durch seine Rollen in Peaky Blinders und Animal Kingdom bekannt. Florence hatte zuvor von 2019 bis 2022 den Schauspieler Zach Braff (51) gedatet und war 2023 kurzzeitig mit dem Fotografen Charlie Gooch in Verbindung gebracht worden.

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Getty Images Florence Pugh bei der Special Screening von "Thunderbolts" der Cinema Society im iPic Theater in New York City

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Getty Images Finn Cole bei der UK-Sondervorführung von "Thunderbolts*" im Cineworld Leicester Square, London, 22. April 2025

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Getty Images Florence Pugh im September 2024