Kathie Lee Gifford teilt bewegendes Gespräch nach Regis' Tod

Kathie Lee Gifford (72) hat jetzt über ein bewegendes Gespräch gesprochen, das sie nach dem Tod von Regis Philbin (†88) mit dessen Witwe Joy Philbin geführt hat. Im Podcast "Hang Out with Sean Hannity" erinnerte sich die Fernsehmoderatorin daran, wie sie unmittelbar nach der Todesnachricht zu Joys Haus gefahren war. Als sie dort ankam, stellte Joy ihr eine zutiefst persönliche Frage: ob sie glaube, dass Regis im Himmel sei. Kathie Lee antwortete darauf mit einer Gewissheit, die auf ihre enge spirituelle Verbindung zu ihrem langjährigen Freund zurückging. "Ich habe ihn vor seinem Tod zum Glauben geführt", erklärte sie gegenüber Podcast-Host Sean Hannity.

Kathie Lee erinnerte sich außerdem an ein letztes gemeinsames Mittagessen nur zwei Wochen vor Regis' Tod im Juli 2020. Die Freunde trafen sich in seinem Haus in Tennessee, aßen gemeinsam Frutti di mare und verbrachten einen Nachmittag voller Lachen. Als Kathie Lee danach erfuhr, dass Joy gesagt hatte, Regis habe seit sehr langer Zeit nicht mehr gelacht, wurde die Erinnerung an diesen Tag noch kostbarer. "Sie sagte: 'Kathie Lee, er hatte seit sehr, sehr langer Zeit nicht mehr gelacht. Ich machte mir so viele Sorgen um ihn'", zitierte Kathie Lee die Witwe im Podcast. Über ihre Gefühle für Regis sagte sie schlicht: "Ich habe ihn vergöttert, ich tue es noch immer. Ich rede ständig mit ihm."

Kathie Lee Gifford und Regis Philbin hatten gemeinsam von 1985 bis 2000 die beliebte Talkshow "Live with Regis and Kathie Lee" moderiert. Im Podcast berichtete Kathie Lee auch davon, wie schwer Regis nach seinem Abgang von der Sendung im Jahr 2011 getroffen war. Er habe darunter gelitten und sich zurückgezogen, zumal er durch die Coronapandemie das Haus kaum noch verlassen konnte. Auch der Tod seines engen Freundes Don Rickles (†90) im Jahr 2017 habe Regis sehr mitgenommen. "Diese beiden Männer lebten einfach für ein Publikum", sagte Kathie Lee über Regis und Don.

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Getty Images Kathie Lee Gifford, US-amerikanische TV-Moderatorin

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Getty Images Kathie Lee Gifford und Regis Philbin im Juni 2015 in Greenwich

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Getty Images Regis Philbin und Kathie Lee Gifford im Juni 2015 in Greenwich