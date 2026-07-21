Vor Prinz Georges Eton-Start: Der letzte Familiensommer

Für Prinz George (12) beginnt ein ganz besonderer Sommer: Bevor der Thronfolger im September ins berühmte Internat Eton wechselt, genießen William (44) und Kate (44) jede freie Minute mit ihrem ältesten Sohn. Zum Start der Ferien zeigte sich die Familie beim großen Wimbledon-Finale in London, wo George gemeinsam mit Schwester Prinzessin Charlotte (11) an der Seite seiner Eltern in der Royal Box Platz nahm. Bei rund 29 Grad Celsius fächelten sich die Geschwister im feinen Zwirn Luft zu, feuerten Jannik Sinner (24) an, der Alexander Zverev (29) besiegte, und gaben dabei ein souveränes Bild als kleine Royals ab. Wie Hello! berichtet, ist den Wales’ klar, dass dies Georges letzter Sommer vor dem Internatsleben ist – und genau den wollen sie jetzt in vollen Zügen auskosten.

Der sportliche Tag in Wimbledon war für die Familie mehr als nur ein offizieller Auftritt. Vor dem Match hatten William, Kate, George und Charlotte bereits Spieler, Offizielle und Ballkinder begrüßt, die Kids orientierten sich dabei sichtbar an dem lockeren, aber höflichen Umgang ihrer Eltern. Für den britischen Tennisprofi Arthur Fery hatten die Wales-Kids sogar eine Geburtstagskarte dabei. Kate überreichte sie mit den Worten: "Das ist für dich. Alles Gute zum Geburtstag." Arthur verriet anschließend gegenüber Hello!, er habe angeboten, mit George und Charlotte einmal Tennis zu spielen: "Ich habe ihr gesagt, wenn ihre Kinder irgendwann mal Bälle schlagen wollen, ich bin frei. Es wäre schön, sie wiederzusehen." Nach Sinners Sieg führte Kate ihre Familie noch in den Spielertunnel, gratulierte dem Champion und schwärmte laut dem Bericht: Es sei "wirklich inspirierend" für George und Charlotte, Tennis auf diesem Niveau zu sehen. Auf die Frage des Italieners, ob er noch spiele, antwortete George, der trotz hoher Temperaturen einen Anzug und Krawatte trug: "Ja, sehr oft sogar."

Während George sich langsam an den Gedanken gewöhnt, Eton-Schüler zu werden, setzen William und Kate in den Ferien weiter auf viel Natur und gemeinsame Action. Freunde des Paares schildern immer wieder, dass sie mit ihren drei Kindern am liebsten an der Küste unterwegs sind, Sandburgen bauen, im Meer baden oder beim Segeln abschalten. Besonders in Norfolk auf dem Landsitz Anmer Hall und bei der Middleton-Familie in Bucklebury sollen Tennis, Radtouren und Spaziergänge mit den Hunden Orla und Otto auf dem Plan stehen. Auch kleinere Ausflüge ohne großen Pomp gehören dazu: So verbrachte Prinz Louis (8) kurz vor Wimbledon mit Kate und Charlotte einen Tag bei einer Aufführung der Royal Ballet School in London, während der achtjährige Royal das lange Finale im heißen Centre Court offenbar bei den Großeltern Carole (71) und Michael Middleton (77) verpasste. Für die Wales-Familie bleibt dieser Sommer damit vor allem eines: wertvolle, möglichst normale Familienzeit, bevor für George mit dem Einzug ins Internat ein völlig neues Kapitel beginnt.

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Getty Images Bei Wimbledon: Prinzessin Kate, Prinz George und Prinzessin Charlotte auf dem Weg zum Center Court

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Getty Images Die Royals verfolgen das Wimbledon-Finale 2026

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Imago Prinz George beim Wimbledon-Finale der Herren, Juli 2026