Nicole Kidman mit geheimnisvollem Mann in Italien gesichtet

Nicole Kidman (59) genießt derzeit einen glamourösen Sommerurlaub an der italienischen Riviera – und wurde dabei mit einem geheimnisvollen Mann an ihrer Seite erwischt. Vor einem Hotel im malerischen Portofino plauderte die Schauspielerin entspannt mit dem unbekannten Begleiter, der ein dunkelblaues Hemd, passende Shorts und eine schwarze Sonnenbrille trug. Auf Schnappschüssen stehen die beiden gemeinsam am Geländer, lachen miteinander und wirken vertraut. Bei dem Mann soll es sich laut Daily Mail um einen wohlhabenden Geschäftsmann aus Beverly Hills handeln – ob zwischen den beiden jedoch mehr als ein freundschaftliches Treffen steckt, ist unklar. Für Nicole ist es der erste Sommer seit ihrer Scheidung von Countrystar Keith Urban (58).

Ihren Aufenthalt in Portofino genießt die 59-Jährige bereits seit mehreren Tagen. Zuletzt feierte sie dort den 55. Geburtstag ihrer Schwester Antonia auf einer Luxusjacht. Mit dabei waren unter anderem Antonias Ehemann Craig Marran, Tochter Sybella Hawley sowie ein enger Freund der Familie. Die Spekulationen um eine mögliche neue Liebe kommen nicht ganz überraschend: Bereits Mitte Juni hatte das Portal DeuxMoi berichtet, Nicole könnte einen hochkarätigen Geschäftsmann daten. Ein Insider verriet: "Uns wurde gesagt, dass sich die Beziehung in den vergangenen Monaten still und heimlich entwickelt hat und die beiden extrem diskret vorgehen."

Nicoles Scheidung von Keith wurde im Januar dieses Jahres offiziell besiegelt. Zuvor hatte der Filmstar im September 2025 nach 19 Jahren Ehe die Scheidung eingereicht. Aus der Beziehung stammen die gemeinsamen Töchter Sunday (18) und Faith (15), für die Nicole laut Berichten das primäre Sorgerecht behielt. Auch Gerüchte um eine mögliche Romanze mit Schauspielkollege Simon Baker (56) hatten zuletzt für Schlagzeilen gesorgt. Bei einem Premiere-Event in New York waren die beiden händchenhaltend fotografiert worden. Eine Quelle wies gegenüber Page Six jedoch zurück, dass mehr dahinterstecke: "Das ist absolut falsch" – die beiden seien lediglich seit Jahren befreundet.

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Getty Images Nicole Kidman bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

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Getty Images Nicole Kidman in der Royal Box bei den Wimbledon Championships 2026

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Imago / Avalon.red Keith Urban und Nicole Kidman, 2024

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