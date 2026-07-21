Nur Caps: "Bad Boyfriends"-Tyron leidet unter Haarausfall

Social-Media-Star Tyron, der gemeinsam mit seiner Partnerin Natalia in der neuen RTL-Show "Bad Boyfriends" zu sehen war, gibt seinen Fans jetzt einen sehr persönlichen Einblick. Auf Instagram erklärt er, warum er sich fast ausschließlich mit Caps oder anderen Kopfbedeckungen zeigt: "Der Grund dafür ist ganz einfach – und zwar, weil ich Haarausfall habe!" Anschließend findet er harte Worte für seinen Look: "Wir können ehrlich sein: Es sieht einfach kacke aus."

Tyron verrät außerdem, dass ihn das Thema täglich begleitet. "Wenn ich so rumlaufe, sehe ich gleich aus wie 40", erklärt er und vergleicht seinen Haarschnitt augenzwinkernd mit dem von Bundeskanzler Friedrich Merz (70). Zudem erzählt der Influencer, dass er bereits seit seinem 13. Lebensjahr fast durchgehend Caps trägt. Ohne Kopfbedeckung habe er sogar das Gefühl, dass ihm "irgendwas fehlt". Trotzdem sei sein Leidensdruck nicht so groß, dass er über eine Haartransplantation oder eine Glatze nachdenke: "Passt schon so, wie es ist. Ich trage Cap", lautet sein Fazit.

Erst vor Kurzem sorgten Tyron und Natalia noch bei "Bad Boyfriends – Jetzt wird abgerechnet" für Gesprächsstoff. Dort sprachen sie offen über ihre Beziehungsprobleme – von der Rollenverteilung im Alltag bis hin zu wiederkehrenden Konflikten. Lange blieb das Paar allerdings nicht im Format: Die Mitkandidaten waren sich einig, dass Tyron im Vergleich zu anderen Teilnehmern längst ein "Good Boyfriend" sei. Nach dem Show-Aus halten Tyron und Natalia ihre Community auf Social Media aber weiterhin regelmäßig mit persönlichen Einblicken auf dem Laufenden.

Anzeige Anzeige

RTL / Markus Hertrich Tyron bei "Bad Boyfriends"

Anzeige Anzeige

Instagram / tyronstee Tyron und seine Freundin Natalia

Anzeige Anzeige

RTL / Markus Hertrich Tyron und Natalia, "Bad Boyfriends"-Kandidaten