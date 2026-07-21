Gerüchte: Ist sie die neue Frau an Carlos Alcaraz' Seite?

Tennisstar Carlos Alcaraz (23) verbringt seinen Sommer offenbar in bester Gesellschaft: Paparazzifotos, die das US-Portal Just Jared veröffentlichte, zeigen den Sportler auf einer Yacht vor der malerischen Amalfiküste in Italien – und an seiner Seite soll sich die spanische Unternehmerin und Digitalmarketing-Expertin Claudia Canals befinden. Offiziell bestätigt ist das noch nicht, doch ein Detail heizt die Gerüchte kräftig an: Claudia soll kürzlich ein Foto von sich in einem Bikini auf ihrem Instagram-Account geteilt haben, der dem Bikini auf den Paparazziaufnahmen zum Verwechseln ähnlich sieht.

Auf den Schnappschüssen ist zu sehen, wie die Geschäftsfrau dem Tennisprofi spielerisch über das Gesicht streicht, ihn im Wasser neckt und ihn schließlich sogar mit einem beherzten Stoß vom Deck ins Meer befördert. Die beiden wurden außerdem gemeinsam beim Sonnenbaden und beim Abkühlen im türkisblauen Wasser abgelichtet. Auch weitere Freunde sollen laut dem US-Portal auf dem Bootsausflug dabei gewesen sein. Ob zwischen den beiden mehr als Freundschaft besteht, haben Carlos und Claudia bisher öffentlich nicht kommentiert. Die vertraute Stimmung der Urlaubscrew liefert jedoch reichlich Stoff für Spekulationen.

Gerüchte um das Liebesleben des Ausnahmetalents sind nicht neu. Im vergangenen Jahr wurde Carlos kurz mit dem Model Brooks Nader (29) in Verbindung gebracht. Damals kursierten sogar Berichte, wonach sie gleichzeitig auch mit seinem Tenniskollegen Jannik Sinner (24) gedatet haben soll. Abseits seines Privatlebens macht Carlos auch mit anderen Dingen von sich reden: Nach seinem Triumph bei den Australian Open 2026 ließ er sich ein Känguru-Tattoo auf den linken Unterschenkel stechen – ein Versprechen, das er sich selbst für den Fall eines Sieges gegeben hatte. Während er auf dem Court eiserne Disziplin an den Tag legt, sucht der Tennischampion in seiner Freizeit offenbar den Ausgleich mit Freunden, Strand und Sonne. Welche Rolle Claudia in seinem Alltag spielt, ist unklar. Sicher ist jedoch: Der 23-Jährige umgibt sich privat mit Menschen, mit denen er ausgelassen lachen, herumalbern und neue Abenteuer erleben kann – ganz egal, ob sich dahinter eine große Liebe oder eine enge Freundschaft verbirgt.

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Getty Images Spanier Carlos Alcaraz bei den US Open in New York, August 2025

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Instagram / carlitosalcarazz Carlos Alcaraz, März 2026

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IMAGO / Xinhua Jannik Sinner und Carlos Alcaraz, September 2025

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