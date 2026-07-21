An diesen Orten wurde Chris Nolans "Die Odyssee" gefilmt

Für seinen neuesten Film hat Regisseur Christopher Nolan (55) die halbe Welt bereist – und die Filmcrew damit tatsächlich weiter geschickt, als Homers Held Odysseus selbst auf seiner legendären Irrfahrt. Die Dreharbeiten zu "Die Odyssee", der Adaption des antiken Klassikers, führten das Team an ganz unterschiedliche Orte: Die Heimatinsel des Odysseus, Ithaka, wurde auf Favignana gedreht, einer kleinen italienischen Insel vor der Westküste Siziliens. Für das antike Troja hingegen reiste die Crew bis nach Marokko – gedreht wurde unter anderem im UNESCO-Kulturerbe-Dorf Aït-Ben-Haddou im Süden des Landes, das auch schon für andere Blockbuster wie "Gladiator" als Kulisse diente.

Nicht minder abwechslungsreich waren die übrigen Drehorte. Für die Szenen rund um die Höhle des Zyklopen Polyphem entschied sich der Regisseur für die Region rund um Pylos auf der griechischen Peloponnes, darunter den Strand Voidokilia und die nahegelegene Nestor-Höhle. Um die düstere Unterwelt einzufangen, in die Odysseus hinabsteigen muss, zog die Crew sogar bis nach Island: Im Süden des Landes, in der Region Landeyjahöfn, entstanden die entsprechenden Aufnahmen. Und auch Schottland spielte eine Rolle: Die Kampf- und Fluchtszenen mit dem Riesenvolk der Laistrygonen wurden in der nordöstlich von Inverness gelegenen Region Moray gefilmt. Weitere Szenen entstanden zudem in einem Studio in Los Angeles. Trotz der Vielzahl der Drehorte wurde die Crew früher fertig als geplant und blieb sogar unter dem Budget. Gedreht wurde in 91 statt der vorgesehenen 100 Tage.

Mit dem monumentalen Drehmarathon knüpft Christopher Nolan an seinen Ruf an, Geschichten nicht nur erzählerisch, sondern auch geografisch in größtmöglicher Dimension auszubreiten. So entsteht eine Leinwandreise, die Odysseus' Irrfahrt noch einmal auf eine ganz eigene Weise nachempfindet. Kein Wunder, dass das fast dreistündige Epos für reichlich Gesprächsstoff bei Filmfans und Kritikern sorgt, die in den sozialen Medien ausführlich über ihre Eindrücke sprechen. In der "Daily Show" ließ Christopher Nolan zudem tief blicken und verriet, wie sein letzter Film "Oppenheimer" sein aktuelles Projekt "Die Odyssee" beeinflusst hat.

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Imago Christopher Nolan bei der Premiere von "The Odyssey", 2026

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Imago Szene aus "Die Odyssee" mit Matt Damon

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Getty Images Der Cast von "The Odyssey" bei der Paris-Premiere, 2026

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